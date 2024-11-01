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▲女子卡在溜滑梯中間，原本想從中途下去，但失敗。（圖／翻攝自小紅書）

▲最終女子在工作人員的幫助和勸說下，跳下溜滑梯。（圖／翻攝自小紅書）

馬來西亞新山一家商場的空中滑梯成打卡熱門景點，三層樓直墜的快感也讓許多人前往嘗試。不過，日前有一名遊客卡在半途，場景一度十分危險，現場驚呼連連，引起路過民眾和網友關注。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，網友朵拉昨（31）日在社群媒體小紅書發布的影片顯示，一名女子卡在空中滑梯的中間，原本要試圖翻過滑梯脫困，但沒有成功，救援畫面讓在場的圍觀群眾為她捏了一把冷汗。滑梯外有兩名工作人員帶著扶梯在升降台旁待命，最終另一名工作人員則爬到滑梯上，在女子後方給予協助，讓她自行慢慢地滑到滑梯末端，再跳下防護網。女子當時不停向後方的工作人員再三確認，在一陣猶豫後，終於勇敢地從滑梯口一躍而下至防護網，圍觀群眾紛紛為她拍手歡呼。這一幕讓不少網友對空中溜滑梯的安全性表示質疑。有人認為，安全網和滑梯看起來搖搖欲墜，自己害怕出意外，不敢嘗試；一些網友則表示，空中滑梯已經經過安全評估，相信安全措施到位。