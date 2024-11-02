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▲劉德華30年以來堅持以熱飲取代冷飲，相當重視身體管理。（圖／劉德華官方IG）

▲林俊傑超怕吃番茄，因為他認為番茄有鐵鏽味。（圖／林俊傑臉書）

▲IU童年時期與奶奶相依為命，因此養成喜歡吃生食的飲食習慣。（圖／IU IG）

螢幕上光鮮亮麗的明星常常成為外界關注的焦點，而不只他們的感情世界，日常生活、飲食習慣也是粉絲們熱議的話題。像是天王劉德華是出名的「冰水終結者」、歌手林俊傑一碰番茄就崩潰、南韓歌后IU（李知恩）甜美外表下，竟是「生食」愛好者。《NOWnews今日新聞》特別整理出這些「明星飲食小癖好」，帶您更深入了解他們！63歲的天王劉德華帥氣有型的模樣始終如一，凍齡顏值與絕佳體態時常引發外界關注。事實上，劉德華為了保護腸胃、幫助血液循環，從30歲後便開始戒冷飲，長年以來堅持喝溫水，超強毅力令粉絲直呼「不老男神當之無愧」。此外，劉德華先前曾在受訪時透露，為了維持腹肌，一整年只吃3樣食物，「基本上是一連吃3頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，這讓一旁主持人相當驚訝表示：「不會膩嗎？」劉德華則笑說：「膩的時候就拉起衣服看看腹肌！」金曲歌王林俊傑以〈江南〉一曲成名，現場演唱的超強實力，被粉絲們封為「行走的CD」，而他也有1個特別的飲食小怪癖，那就是「不吃番茄」，因他認為番茄有鐵鏽味與腥味。先前在直播節目中，林俊傑做三明治時一度不小心碰到番茄，他當場嚇得崩潰尖叫，直呼自己超害怕！南韓「國民甜心」IU是生食鐵粉，她曾在KBS節目《大國民脫口秀你好》中大吃生牛肝和生牛百葉，並開心表示：「我可以天天吃這個！」讓在場來賓和粉絲嚇一大跳。而IU喜愛生食的原因，竟有著令人心疼的故事，她曾透露自己童年時期家境貧寒，與奶奶相依為命，因此養成了與老人家相似的口味。原因曝光後讓粉絲們相當心疼，也讚賞IU憑藉著自身努力及才華，成功闖出一片天 。