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▲▼莊凱勛在臉書公布與網友對話，幽默回應獲全網讚賞。（圖／莊凱勛 臉書）

▲網友連續傳訊給莊凱勛，逼得他只能公布對話。（圖／莊凱勛 臉書）

43歲已婚金鐘視帝莊凱勛昨（31）日在臉書上爆料，透露有一位熱情網友不分日夜、經常私訊他「想色色」，他的搞笑直球回應，讓網友全都笑翻。平時對於奇怪訊息選擇冷處理的他，因康芮颱風休假難得閒暇，決定「好好陪她聊聊」，一席幽默言論引發熱議，笑稱「拜託，別再傳了，我超愛老婆！」他還熱心提出非常實用的建議，推薦可看《鬼們之蝴蝶大廈》、《妮波自由式》等影集，讓網友可以好好排遣心情：「適量就好，不然會壞掉！」莊凱勛強調自己對老婆的愛，幽默喊話：「希望妳別再傳『想色色』給我，我很愛老婆，妳想怎麼色就趕快去，不用報告。」還貼心建議對方可多看醫生或影集如《鬼們之蝴蝶大廈》、《妮波自由式》來排遣心情，笑言「適量就好，不然會壞掉！」莊凱勛曝光的私訊截圖中，網友連續詢問「那你不會想嗎？」、「我在家更想」，莊凱勛幽默回應：「妳還年輕，保持健康不要放棄治療！」他逗趣的 PO 文立刻掀起話題，不少網友大讚：「回應超溫暖」、「這麼有耐心，真是暖男一枚！」