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▲片中，薛景求喪偶，再娶年輕貌美的二妻金秀賢（左）。（圖／網銀國際影視）

▲片中，金喜愛看到富裕又年輕貌美的嫂嫂，莫名產生自卑感。（圖／網銀國際影視）

由網銀國際影視發行的韓國懸疑驚悚鉅作《非普通家族》今（1）日於全台戲院上映，電影由名導許秦豪執導，集結薛景求、張東健、金喜愛、金秀賢同台飆戲，而這也是金秀賢人生第一次演韓國電影，片中的白富美形象，讓金喜愛很是嫉妒與產生自卑感。《非普通家族》劇情講述薛景求和張東健是一對中產階級的小康家族，各自子女也交流密切，然而某天卻發現孩子們惡意殺死無辜的流浪漢，兩對夫妻要決定掩蓋真相，或是帶著孩子向警方自首，引發激烈衝突，雙方攻防高潮迭起，最後真相令人震撼。電影描寫兩對夫妻得知子女犯下可怕罪行後，原本正常運作的家庭瞬間毀滅，原本就只為錢賣命的律師哥哥宰完擅自作主，決定隱瞞孩子罪行，平常救人無數的醫師弟弟宰奎無法接受，同時，孩子竟也藏著不可告人的一面，短短數次晚餐場景充分展現驚悚氣氛，金喜愛表示：「這部電影可以說『吃3次飯就結束了』，但光是拍攝好這3場戲，就已經讓我筋疲力盡。」片中的兩對夫妻組合相當出色，影帝薛景求搭檔氣質女星金秀賢，金喜愛則是與「韓流初代男神」張東健發展姊弟戀，金喜愛說到角色妍京，認為她不僅要負責孩子的教育，還要照顧患有失智症的婆婆，已經是盡心盡力的人妻與人母，也因此對生活更加富裕又年輕貌美的嫂嫂金秀賢有著自卑感，相處時經常話中帶刺，以黑色幽默方式暗諷嫂嫂，讓觀眾對這角色有著共鳴，金喜愛認為：「她雖然看似直率又自私，但積極參與公益，這樣的人還算不錯吧。」曾在好萊塢以《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》打開全球知名度的金秀賢，返韓發展演出影集包括話題韓劇《京城怪物》、《雖然不是英雄》，而《非普通家族》則是她的第一部韓國電影，金秀賢對於終於成為韓國電影人相當自豪，謙虛表示與薛景求、張東健和金喜愛這些前輩合作，對她來說是寶貴的經歷，更笑說：「拍攝期間真的很開心，甚至捨不得回家。」片中，金秀賢飾演嫂嫂智秀，一開始像是兩家人的觀察者，劇情白熱化後，情感變化詮釋的非常細膩，在經驗豐富的薛景求、張東健和金喜愛的演技面前絲毫不遜色，獲得導演許秦豪高度好評，金秀賢形容：「智秀這個角色對我來說就像量身訂做的衣服一樣合適。」認為智秀這個角色有讓眾人意想不到的一面，即使她看起來彷彿是一隻乖巧溫順的寵物犬，並思考如何以生活感去呈現角色個性的反差。原 作：《The Dinner》類 型：驚悚導 演：許秦豪編 劇：許秦豪、朴恩喬、朴俊錫語 言：韓文片 長：116分鐘主 演：薛景求（飾演：宰完）張東健（飾演：宰奎）金喜愛（飾演：妍京／宰奎的妻子）金秀賢（飾演：智秀／宰完的妻子）上映日：2024年11月1日