我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風來襲，外頭明顯正在狂風暴雨，但原PO家的鴨、鵝直挺挺地站在路上，絲毫沒有被強風吹退，甚至拉長脖子要往前走。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

今年第21號颱風「康芮」今（1）日逐漸遠離台灣，本島、外海也陸續解除警報。台東縣作為本次康芮颱風登陸點，狂風暴雨程度相當驚人，陣風達到14至16級。不過一名台東網友表示，家中飼養的鴨、鵝竟不畏風雨，直挺挺地站在狂風中堅持，畫面讓3.6萬名網友看傻喊：「抗鴨性真高！」一名網友在臉書社團「爆料公社」中曬出影片，表示康芮颱風來襲期間，台東正受暴風圈侵襲，沒想到媽媽養的鴨、鵝竟正面與風速對決，「沒辦法前進！」畫面中可見，外頭明顯正在狂風暴雨，但原PO家的鴨、鵝直挺挺地站在路上，絲毫沒有被強風吹退，甚至拉長脖子要往前走。原PO也提醒：「有路過的人不要亂抓，牠們是訓練出來的鴨鵝。」影片曝光，不少人看傻喊，「抗鴨性真高」、「感覺牠們準備起飛了」、「這比看魚往上游還勵志」、「看起來就是狠角色」、「鵝界的柴犬」。還有專業網友補充，「那是獅頭鵝跟番鴨，牠們根本沒差，鵝跟鴨本來就是水禽類的，雨越大牠們越高興。」也有人分享類似經歷，「跟我家的咕咕雞有的比，爸爸早上傳訊息說雞舍吹倒了，我問他那怎麼辦？他很淡定的回我，沒關係，颱風走了再修，牠們出去玩，天暗就會自己回家了，上次颱風也這樣…傻眼了我。」