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▲4歲的可愛混血妹妹在劉德華演唱會外大唱《冰雨》。（圖／記者李政龍攝）

▲混血兄妹中的哥哥Abner前一天特地寫了一封想給劉德華的信，但拒絕透露寫了些什麼內容，因為只有劉德華能知道。（圖／記者李政龍攝）

劉德華今（1）日在台北小巨蛋舉行《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，由於颱風襲台，原訂在昨日晚間舉辦的首場演唱會，延期至明天中午舉行，因此今日演唱會變為本次第一唱，下午現場就擠滿等待華仔許久的歌迷，《NOWnews今日新聞》也來到現場直擊，其中有媽媽帶著7歲和4歲的可愛混血小兄妹一起來朝聖，4歲妹妹Aasta直接現場大唱經典歌曲《冰雨》，還說比起兒歌更愛聽華仔的歌，哥哥則表示自己有寫信給劉德華，至於寫信內容是祕密，俏皮地說：「只有劉德華可以知道，不告訴你！」分別7歲和4歲的可愛混血小兄妹Abner和Aasta，還舉著「華仔叔公我要抱抱」的燈牌。兩人從小就受媽媽影響，很愛聽劉德華的歌，連演唱都不是問題，妹妹Aasta被問最喜歡哪首歌？當場直接大唱《冰雨》，還從副歌唱到結尾，記者問妹妹會不會唱《兩隻老虎》、《小星星》等歌曲，她都搖頭表示沒聽過，一旁的媽媽這才透露他們是聽英文版，不過被問英文版《小星星》和《冰雨》更愛哪一首歌時，妹妹淘氣地說：「《小星星》那麼短！」點頭認證自己更愛聽劉德華的歌。哥哥Abner則說自己喜歡一些比較嗨的歌曲，很期待演唱會上的party環節，已經準備好要大跳舞了，接著兄妹倆一起又唱又跳表演了《獨自去偷歡》，哥哥還靦靦表示自己在前一天有寫信給劉德華，用英文寫滿了想對他說的話，至於信件的內容，哥哥拒絕分享：「只有劉德華可以知道，是祕密！」媽媽表示兩兄妹從小就聽劉德華的歌曲，又唱又跳毫不怯場，讓現場其他粉絲都忍不住都一起拍下來，成為演唱會外最可愛的畫面。