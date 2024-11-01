台股今（1）日開盤一度重挫近600點，台積電跌破千元，終場跌幅收斂跌40.35點，收22780.08點。對此，金管會表示，主要美股因科技股領跌，拖累美股4大指數收黑，跌幅介於0.9%~4.01%，台股至10月30日信用交易的整戶擔保維持率為167.89%，金管會將密切關注國際金融市場變化。
金管會指出，美股因科技股領跌，拖累4大指數收黑，台股收盤指數22780.08點，下跌40.35點，跌幅0.18%，成交量4105.84億元，外資賣超200.36億元。同時段，上海漲0.23%，香港漲1.05%，韓國跌0.19%，新加坡跌0.33%，日本跌2.43%。
今年截至10月31日止，台股上漲27.27%，相較香港漲幅19.18%、日本漲幅16.79%、深圳漲幅11.20%、上海漲幅10.25%、新加坡漲幅9.83%、韓國跌幅3.73%、美國道瓊漲幅10.81%。台股集中市場日均成交量約4,212億元，相較去年同期增加52.13%。
此外，今年截至9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.56%，國內上市櫃公司截至113年9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。
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今年截至10月31日止，台股上漲27.27%，相較香港漲幅19.18%、日本漲幅16.79%、深圳漲幅11.20%、上海漲幅10.25%、新加坡漲幅9.83%、韓國跌幅3.73%、美國道瓊漲幅10.81%。台股集中市場日均成交量約4,212億元，相較去年同期增加52.13%。
此外，今年截至9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.56%，國內上市櫃公司截至113年9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。