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▲11 月 foodpanda 優惠碼懶人包。（圖／業者提供）

【雙十一專區】 11 月 1 日至 11 月 11 日，每日 11 點開搶美食外送 $111 折價券，限訂購美食外送之指定店家，且須滿低消方可享優惠，部分店家不適用，優惠限當日有效，優惠碼數量有限兌完為止。 11 月 1 日至 11 月11 日，每日 11 點開搶，單筆訂單使用線上付款且需消費滿 $599 輸入優惠碼【爽十一袋】，生鮮雜貨滿額回饋 111 胖達幣，每人限回饋 1 次，數量有限兌完為止。 11 月 1 日至 11 月 11 日，美食外送訂購指定店家指定餐點 $111，包含拉亞漢堡、爭鮮gogo、無限廚房、21Plus、摩斯漢堡、初瓦、丰禾、嚮辣、12MINI、Ohmy!原燒、肉次方、王品牛排，每人無使用次數限制，部分分店不適用。 11 月 1 日至 11 月 11 日，美食外送訂購指定店家指定餐點買一送一，包含大碗公冰•甜品、水雲朵、CoCo都可、龜記茗品、胖老爹美式炸雞、春陽茶事、大苑子、Chatime日出茶太，每人無使用次數限制，部分分店不適用。 11 月 4 日至 11 月 17 日，美食外送訂購漢堡王「超值三件組」享優惠價 $111，限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11 月 1 日至 11 月 11 日，美食外送訂購必勝客「明太子楓糖培根個人比薩」或「炙燒明太子嫩雞個人比薩」享優惠價 $111，限於必勝客、必勝客披薩專門店指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11 月 1 日至 11 月 11 日，美食外送訂購達美樂「個人披薩（口味任選）」享買一送一，限於達美樂指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 【pandapro】 11月1日至11月30日，pandapro 指定用戶，訂購美食外送輸入優惠碼【爽十一餐】消費滿指定低消享 79 折，最高折 $150，每人可用 2 次，數量有限兌完為止。 【超級會員日Super Pro Day】 11月6日，美食外送訂購六扇門輸入優惠碼【PRODAY45】，pandapro 會員消費滿 $329享 7 折，最高折抵 $120，限六扇門指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月6日，美食外送訂購 Mister Donut 輸入優惠碼【PRODAY45】，pandapro 會員消費滿 $279享 7 折，最高折抵 $100，限 Mister Donut 指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月13日，美食外送訂購樂雅樂輸入優惠碼【PRODAY46】，pandapro 會員消費滿 $529享 7 折，最高折抵 $180，限樂雅樂指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月13日，美食外送訂購可不可熟成紅茶輸入優惠碼【PRODAY46】，pandapro 會員消費滿 $279享 7 折，最高折抵 $100，限可不可熟成紅茶指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月20日，美食外送訂購三商巧福輸入優惠碼【PRODAY47】，pandapro 會員消費滿 $399享 7 折，最高折抵 $140，限三商巧福指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月20日，美食外送訂購添好運、了凡油雞燒臘輸入優惠碼【PRODAY47】，pandapro 會員消費滿 $759享 7 折，最高折抵 $230，限添好運、了凡油雞燒臘指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月27日，美食外送訂購三商鮮五丼輸入優惠碼【PRODAY48】，pandapro 會員消費滿 $379享 7 折，最高折抵 $140，限三商鮮五丼指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 11月27日，美食外送訂購 Q Burger輸入優惠碼【PRODAY48】，pandapro 會員消費滿 $329享 7 折，最高折抵 $120，限 Q Burger 指定門市方可享有優惠，部分分店不適用，優惠每日數量有限。 【週四四折】 11月1日至11月30日每週四，美食外送下訂三商鮮五丼、SUKIYA、樂雅樂、12MINI、肯德基（部分指定店家），限於指定店家，訂單滿 $400 可折抵 $150，每人無使用次數限制，部分分店不適用。 11月1日至11月30日每週四，美食外送下訂拿坡里、吮指王，限於指定店家，訂單滿 $250 可折抵 $80，每人無使用次數限制，部分分店不適用。 11月1日至11月30日每週四，美食外送訂購指定店家肯德基（部分指定店家）、必勝客，限於指定店家，訂單滿 $150 可折抵 $60，每人無使用次數限制，部分分店不適用。 11月1日至11月30日每週四，美食外送訂購指定餐廳滿額享店家優惠，訂單滿 $329 輸入優惠碼【十一週四四折】再折抵 $135，每人限使用 1 次，限於指定店家訂購方可享有優惠，部分分店不適用。 【美食外送】 11月1日至11月30日06:00-21:59，美食外送消費滿額輸入優惠碼【爽十一吃】享最低至 75 折優惠，優惠數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，美食外送下訂指定店家，訂單滿額輸入優惠碼【十一在地名店】享 8 折優惠，最高折抵 $80，每人限使用 1 次，限消費達指定金額使用線上付款方可使用，數量有限兑完為止。 10月23日至售完為止，美食外送下訂麥當勞「20塊椒麻辣味鷄塊分享餐」現省 $81、「30塊椒麻辣味鷄塊分享餐」現省 $95、「椒麻辣味鷄塊鷄腿分享餐」現省 $108，限於麥當勞指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月1日至11月30日，每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額，輸入優惠碼【週二星享日】享現折 $70，限於星巴克指定分店訂購指定專區，並消費滿一定金額方可享有優惠，部分分店不適用，數量有限兌完為止。 11月2日至11月12日，美食外送下訂星巴克「焦糖奶香星享那堤」、「馥列白」、「醇濃抹茶那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第二杯 5 折，限於星巴克指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月13日至11月28日，美食外送下訂星巴克「焦糖奶香星享那堤」、「摩卡」、「經典紅茶那堤」、「摩卡可可碎片星冰樂」享第二杯 5 折，限於星巴克指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 10月29日至11月11日，美食外送下訂漢堡王「花生培根安格斯牛肉堡餐」享 75 折，限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月12日至11月25日，漢堡王「雙層火烤牛肉堡餐」享 75 折，限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月19日至12月2日，漢堡王「經典脆雞堡輕巧餐」享 8 折，限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月26日至12月9日，漢堡王「花生培根脆雞感恩餐」享 75 折，限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 10月21日至售完為止，下訂必勝客「香菜富翁肉羹個人比薩」享 73 折，「呷霸丸大聯盟比薩」獨家上架$429 開賣，限於必勝客指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 10月29日開跑，必勝客「和風章魚燒」、「海鮮」、「夏威夷」個人比薩享買一送一，限於必勝客指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月12日至11月30日，美食外送下訂肯德基「川麻湘辣紙包雞 L 餐」、「川麻湘辣紙包雞 XL 餐」享 75 折，限於肯德基指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。 11月7日至11月20日，美食外送下訂微風集團旗下指定餐廳輸入優惠碼【微風感恩節】滿 $600享 79 折，最高可折抵 $150，每人限使用 1 次，每日數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，美食外送下訂六扇門輸入優惠碼【爽十一六扇門】滿 $419享 85 折優惠，最高可折抵 $100，每人限使用 1 次，數量有限兌完為止。 【生鮮雜貨】 11月3日，農曆初一補貨不費力，輸入優惠碼【爽初一】精選店家享 79 折，最高折 $300，限指定用戶訂購 foodpanda 生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 11月17日，農曆初十五補貨不費力，輸入優惠碼【爽初十五】精選店家享 79 折，最高折 $300，限指定用戶訂購 foodpanda 生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 11月20日，生鮮雜貨精選店家母嬰用品、藥局輸入優惠碼【爽十一小寶貝】滿額享 79 折，最高折 $200，限指定用戶訂購 foodpanda 生鮮雜貨指定店家且消費滿 $849 方可使用，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 11月8日至11月14日，生鮮雜貨精選烘焙糕點輸入優惠碼【爽十一買麵包】滿額享 79 折，最高折 $150，限指定用戶訂購 foodpanda 生鮮雜貨指定店家且消費滿 $499 方可使用，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 【聯名卡專屬優惠】 11月1日至11月30日，使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂美食外送指定店家滿 $279輸入優惠碼【爽十一刷這張】，享 25% 胖達幣回饋，最高回饋 100 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 1 次，優惠碼數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂生鮮雜貨指定店家外送滿 $699輸入優惠碼【爽十一刷這張】，享 25% 胖達幣回饋，最高回饋 250 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 1 次，優惠碼數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂外帶自取滿 $179輸入優惠碼【爽十一刷這張】，享 25% 胖達幣回饋，最高回饋 100 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人限用 1 次，優惠碼數量有限兌完為止。 11月1日至12月31日，使用中國信託 foodpanda 聯名卡下訂達美樂滿 $499輸入優惠碼【省省刷達美樂】，享 15% 胖達幣回饋，最高回饋 100 胖達幣，部分店家及門市不適用，每人每月限用 1 次，優惠碼數量有限兌完為止。 【信用卡優惠】 11月1日至11月30日，首次訂購使用線上付款，全平台消費滿 $200，輸入優惠碼【psop22】 折 $100，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，JCB 信用卡獨家優惠，全平台消費滿 $300，輸入優惠碼【psjcb411】 折 $100，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，中國信託 LINE Pay 卡獨家優惠，全平台消費滿 $260，輸入優惠碼【psctbc411】 可折 $20，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日 每日上午 5:30 至中午 11:00，中國信託 LINE Pay 卡獨家優惠，消費滿 $200 ，輸入優惠碼【psctbce411】可折 $15，每人限用 1 次，數量有限兌完為止。 【pandago即時快遞優惠】 11月1日至11月30日，首次使用 pandago 服務，輸入優惠碼【快送】，可享運費 5 折，優惠最高折抵 80 元，數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日，使用 pandago 服務，輸入優惠碼【爽十一送】，運費滿 $90 可享運費 85 折，優惠最高折抵 $20，每人限用1次，數量有限兌完為止。 【外帶自取優惠】 11月1日至11月30日，外帶自取指定店家，輸入優惠碼【爽十一拿外帶】滿 $179 享 9 折，最高折抵 $30，每人可用 3 次，總數量有限兌完為止。 11月1日至11月30日 每日下午 14:00 至 17:00，外帶自取於指定飲品店家，輸入優惠碼【爽十一拿飲料】滿 $179 享 8 折，單筆最高折抵 $50，數量有限用完為止，每人全活動期間可用 3 次。 優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止。 實際活動詳情及辦法請以 APP 及官網結帳頁面顯示為主。

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