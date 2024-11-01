我是廣告 請繼續往下閱讀

涉入京華城容積弊案的民眾黨主席柯文哲，今（1）日下午確定延長羈押2個月，對於裁定結果，民進黨發言人吳崢日前表示，京華城案「北檢肯定會起訴」，並預測柯文哲的政治死線在2028年會有分水嶺；對此，台灣民眾黨社會發展部開酸，吳崢通靈北檢，再次「啟動靈能」。台灣民眾黨社會發展部在臉書發文表示，今日主席延押裁定結果，「真的是一點也不EY」，民進黨執政，根本就是最恐怖的 心靈課程，而民進黨御用發言人吳崢又再次啟動「靈能的挑戰」，暨7月成功預測國會改革法案獲裁准暫時處分，現在竟能通靈北檢「肯定起訴」柯文哲，甚至斷言2028年將是台灣民眾黨的「死線」。台灣民眾黨社會發展部痛批，裁定結果完美示範民進黨如何把手伸進司法系統，將司法當成清算政敵的工具。司法應該是彰顯正義的最後防線，而非執政黨操弄的手段，台灣民眾黨要求執政黨立即停止干預司法，並落實真正偵查不公開，還給司法單位一個專業獨立的空間。