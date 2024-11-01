本週有颱風急行軍康芮來襲，全台強風豪雨有感，送走颱風後，明後兩天的假期可要好好把握！氣象署預測11/2(六)~11/3(日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，溫度部分，北部、宜蘭21~26度，花東23~30度，中南部22~31度；澎湖24~26度、金門23~28度、馬祖21~25度。降雨趨緩，，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。
颱風遠離後，台灣的天氣就回到秋冬典型的東北季風氣候，從氣象署的資料來看，明後天的假日冬北季風增強，桃園以北及東北部天氣稍冷，溫度會在21~27度之間，台灣迎風面有短暫陣雨而中南部大致都是穩定的氣候，在山區會出現午後陣雨，氣溫為22~31度，會在溫暖一些，但要留意北部海面和台灣海峽仍會有長浪發生的機會。
下周一（11/4）開始東北季風再增強、週二(11/5)一直到週四（11/7）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區留意早晚天氣較涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
此外，根據天氣風險公司預報員李至晟說明，明天開始的兩波冷空氣都不強，週末北部平地的低溫還有22-24度，下週一較強的東北季風南下後，也還能維持在20度，主要是白天日照減少，高溫會來到25度或以下，中南部氣溫變化不大。
而康芮颱風將繼續北上，會在東海受到東北季風的影響減弱為熱帶性低氣壓，結束他的一生。觀察熱帶洋面，目前模式雖然有模擬下週有些微弱的低壓，但預測移動到菲律賓東方洋面時，就會受到東北季風影響，發展的機會較低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
下周一（11/4）開始東北季風再增強、週二(11/5)一直到週四（11/7）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區留意早晚天氣較涼；北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
此外，根據天氣風險公司預報員李至晟說明，明天開始的兩波冷空氣都不強，週末北部平地的低溫還有22-24度，下週一較強的東北季風南下後，也還能維持在20度，主要是白天日照減少，高溫會來到25度或以下，中南部氣溫變化不大。
而康芮颱風將繼續北上，會在東海受到東北季風的影響減弱為熱帶性低氣壓，結束他的一生。觀察熱帶洋面，目前模式雖然有模擬下週有些微弱的低壓，但預測移動到菲律賓東方洋面時，就會受到東北季風影響，發展的機會較低。