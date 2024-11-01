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帛琉大選將至，帛琉共和國總統惠恕仁接受外媒專訪表示，帛琉正面臨來自中國愈來愈大的壓力，被要求停止支持台灣，與台灣斷交。引發討論。外媒揭露，中國近期想起使用旅遊業來影響帛琉，並透過資源掠奪和經濟施壓手法來變相威脅。澳洲戰略政策研究所雜誌《戰略家》（The Strategist）報導，中國可能想重新利用旅遊業，當作影響帛琉的手段，這個西太平洋小國的人民相信，若沒有大批中國遊客來到他們的島上，他們的生活會更好，因為中國遊客已造成環境的破壞，且這些遊客花的錢，竟都流回到中國企業。報導引述帛琉官員和旅遊業人士說法稱，中國人帶來的不良影響，包含物價上漲壓力，以及中國不斷鎖定當地房地產和土地，從今年初1封信件顯示，惠恕仁曾向美國參議員表達，中國開出「訂滿所有飯店房間」（fill every hotel room）且根據帛琉需要蓋更多的飯店，利誘帛琉與台灣斷交。報導提到，這承諾對帛琉人來說，更像是種威脅，一名高級官員指出，中國對旅遊業的負面影響，超出了其帶來的價值。報導點出中國在帛琉施展的施壓手法，中國旅遊業者開始在帛琉擴張，今年前五個月就有8000名中國遊客來到帛琉旅遊，許多中國企業在中國投資或翻新餐館和酒店，以應對旅客需求，此外，香港也在一個多月前恢復對帛琉航班，乎是故意在11月5日帛琉大選前，提醒帛琉人，中國的經濟重要性。不過，當美國人、澳洲人和大多數其他國家的人前往帛琉時，他們會住在帛琉人所持有的飯店，在帛琉餐廳吃飯，僱用帛琉導遊並為帛琉經濟做出貢獻。但當來自中國的遊客到來時，一位前帛琉導遊說，「他們是包機進來，一家中國公司在帛琉擁有一家酒店，在帛琉擁有一家旅遊公司，擁有將他們帶到帛琉的飛機，所以這些錢都是在中國旅遊業者和企業身上，當地經濟根本沒有受惠」；甚至還有中國旅遊公司買下了整家酒店，導致管理人員不得不取消其他遊客的預訂。報導提到，中國公司在十年前開始陸續下定長期租約在當地的優質房產上，通常一租就是99年，當地高級官員表示，獲得經濟和政治影響力的策略之一，結果造成當地人在自己的土地上，建立產業的機會減少。此外，中國對當地旅遊業帶來通貨膨脹，推高大眾產品和當地資源的價格，十年前椰子蟹的價格為每磅 7 美元。現在是每磅60美元。帛琉人也發現，來自中國的遊客特別不關心保護自然環境。對當地水母湖等景點造成破壞，甚至在湖裡偷水母帶回飯店。中國遊客還會在動物棲息地偷竊動物，並賄賂導遊和當地漁民，讓他們去捕捉海龜等物種。