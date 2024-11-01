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▲《男公館》集結張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田等台灣偶像劇男神，組成豪華卡司陣容。（圖／艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

台灣影集《男公館》以男公關題材新穎吸睛，日前於東京國際影視展（TIFFCOM）舉行盛大男卡司發布會，掀起台劇熱潮。由製作人陳奕操刀，集結張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田等台灣偶像劇男神，組成豪華卡司陣容。影集從鑽石貪念引發的意外追逐展開，故事圍繞這群意外誤闖「男公館」的男主角們，轉變為炙手可熱的男公關，黑色喜劇情節充滿張力與娛樂性，成為台劇新話題。為強化男公關角色的體態，製作團隊設計了為期百日的專業訓練營。根據演員各自的體型需求，團隊安排增肌、減脂等密集課程，並加入拳擊、舞蹈等特訓，確保每位演員都能呈現最佳身形。製作人陳奕笑稱：「這次演員服裝最少，全靠健身來呈現魅力。」他並透露，計畫邀請日本知名男公關羅蘭客串，為劇集注入更多話題，讓觀眾更加期待。《男公館》不僅聚焦男公關生活的光鮮外表，更深入探討職場背後的酸甜苦辣，揭開這個行業的神祕面紗。製作人陳奕進行深入調查，希望藉由角色故事讓觀眾看見真實面貌。目前，劇組已開設「ace.drama2025」官方 IG 帳號，將陸續公開演員訓練進度，滿足粉絲期待。《男公館》預計於 2025 年播出。