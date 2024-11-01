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明年中職例行賽在台北大巨蛋的場次面臨大幅縮減，引發球團和球迷熱議。根據遠雄提供的檔期安排，明年僅允許開幕戰2場和6個週末檔期，共計20場次，相較於今年38場近乎腰斬，讓聯盟與6支球團都難以接受。對此，聯盟再次重申立場，持續等待中職、棒協、北市府和遠雄進行四方協商，爭取更多檔期。聯盟指出，早在9月便建議遠雄兼顧演唱會與棒球賽活動，提出以每月安排兩週賽程的方式，利於賽程分配。但根據遠雄的最新回報，除開幕戰外，僅有20場例行賽場次，與球團需求相去甚遠。聯盟於昨日領隊會議後發布聲明，明確表達棒球賽需求應予優先考量，並將持續爭取更多場次。針對大巨蛋2025年檔期一事，遠雄集團公關經理夏至賢今日做出回應，強調「大巨蛋檔期以體育賽事優先，我們和中職一樣。」遠雄大巨蛋公司說明主因是配合明年世壯運舉辦開幕式，保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場，聯盟進一步表示，儘管世壯運是國家級賽事，聯盟和球團仍希望能協調更多大巨蛋檔期，特別是在世壯運期間是否有增加場次的空間。此外，因世壯運將使用新莊與天母球場，中職例行賽賽程場地安排也連帶受到影響，聯盟表示會配合世壯運進行滾動式賽程調整，確保例行賽順利安排。