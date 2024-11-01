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美國總統大選進入倒數階段，市場觀望氣氛濃厚，投資人關注美選後，AI還能續強嗎？啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，由於特斯拉執行長馬斯克為川普最大支持者，故川普若勝選，特斯拉及其他車用類股將成為美股選舉的受益股，推估原本在AI題材的資金會漸漸移轉至車用。距離美國總統大選將於11月5日登場，選前股市多震盪走低。微軟和Meta財測遜色，大型科技巨頭昨（31）日接連走低，拖累美股四大指數收黑，其中，費半指數終場大跌逾4%。美股表現連帶影響台股今（1）日開盤一度大跌近600點，不過在權值股止穩、再加上傳產股奮力拉抬，推動指數一度翻紅、來到22828.98點，向上拉抬597.04點，不過，尾盤在賣盤調節下，終場下跌40.35點或0.18%，收在22780.08點，日K結束連3黑，成交量為4105.85億元。此外，台股今日收周線，本周下跌568.37點或2.43%。美選進入倒數，世界首富馬斯克（Elon Musk）成了共和黨總統候選人川普，在重返白宮的道路上最重要的支持者，市場預期，若川普勝選，對特斯拉股價來說是一大利多，郭憲政表示，電動車相關零組件有望連帶成為美股選舉的受益股。電子股以AI馬首是瞻，AI題材漲勢已告一段落，仍待後續業績表現，美超微因財報風波暴跌，輝達股價漲勢也在趨緩中，這段時間，推估原本在AI題材的資金會漸漸移轉至車用，台股車用可關注的標的則包括和大、怡利電、貿聯、同致、飛宏、台達電、乙盛。