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▲劉德華的台中歌迷們組成「台中華幫」，一起開心來看演唱會。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華演唱會等待買周邊的歌迷原本不認識，因為一起排隊都變成朋友。（記者／李政龍攝）

劉德華演唱會《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，今（1）日在台北小巨蛋盛大登場，雖然7點半才開唱，但下午演唱會外就已經聚集了眾多歌迷，排隊買周邊商品，或是領取粉絲做的應援物等等，《NOWnews今日新聞》在現場發現自掏腰包製作應援物來發放的歌迷們，另外還有男歌迷表示自己從出生就在聽劉德華的歌曲，連胎教音樂都是，相當有幽默感。現場有來自台中的「台中華幫」，排隊等待領取歌迷會自製的應援物，不但是限量發放，而且還要是「華仔天地」的會員才能領取，根據粉絲透露，「台中華幫」已經創立20幾年，因為喜歡劉德華所以聚在一起，又很幸運都抽到同一場的票，所以一起來到現場，歌迷們也對於劉德華昨日演唱會遇到颱風取消延期，導致明日要連唱兩場感到很心疼，但也大讚「老大真的很寵粉」！而發放應援物的，則是一群自主「為愛發電」的歌迷組織，他們還特地配合「華仔天地」的橘色配色，準備了200支愛心應援棒和1000個螢光手環，全部都是自行集資準備，就是為了全心全意支持華仔，而代表的男粉絲表示自己支持劉德華30幾年，從小就開始愛，最想聽的歌曲則是《練習》。另外還有一起來的情侶、和一旁一起排隊等待購買周邊商品的女粉絲成為朋友，還共同接受訪問，來自林口的劉先生表示自己和女友都是粉絲，還說自己從出生就開始聽劉德華的歌，連胎教音樂都是！來自台北的張小姐也同樣從小開始愛華仔，已經是20幾年老粉絲，第二輪才抽到票，等了多年就為了看偶像劉德華一面，對於演唱會感到非常期待。