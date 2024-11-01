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密爾瓦基公鹿開季戰績不佳，目前僅有1勝4敗，而且正處於4連敗當中，在最近4場比賽「字母哥」Giannis Antetokounmpo 合計狂砍127分，球隊卻是合計輸了58分，獨木難支。隨著球隊戰況不利，美國媒體《ClutchPoints》認為公鹿可能會重啟交易談判，發文寫道：「現在是時候打電話給勇士隊總經理Mike Dunleavy Jr.討論涉及Giannis交易的可能性了嗎？」公鹿最近4場比賽連續輸給了公牛、籃網、塞爾提克和灰熊，字母哥合計砍下127分44籃板22助攻，但仍無法幫助球隊取勝，關於他可能在這個賽季被交易的傳聞已經甚囂塵上了。哥倫比亞廣播公司體育頻道（CBS Sports）記者Bill Reiter引用一位NBA高層的說法，直言如果字母哥的交易發生在美國時間2月6日交易截止日期前，他們也「不會感到驚訝」，同時透露字母哥首選的交易目的地是邁阿密熱火隊或布魯克林籃網隊。而若事情真的朝這方面發展，除了上述兩個目的地之外，另一個讓人關注的潛在下家是灣區，過去一直有勇士和字母哥結合的相關傳聞，前NBA球星「真理」Paul Pierce也曾在節目上直言：「我認為讓金州勇士隊重回爭冠行列的唯一方法，就是他們得想辦法找來Giannis。」如果Curry和字母哥聯手，兩人的擋拆組合可以製造大量錯位，因為適合防守他們的球員模型完全不同；另外字母哥連續多季在禁區得分上霸榜，Curry則是史上第一射手，兩人就屬性來看非常適合。因此，也無怪乎美國媒體《ClutchPoints》會在社群上發文寫下：「公鹿隊在新的NBA賽季相當掙扎，現在是時候打電話給勇士隊總經理Mike Dunleavy Jr.討論涉及Giannis的交易的可能性了嗎？」