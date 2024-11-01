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▲周春米指示相關單位加速協助校園環境復原，確保學童安心上課。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣因康芮颱風受災，為保障學童返校後的安全，屏東縣長周春米今（1）日由屏東後備指官林嘉申陪同，前往屏東市勝利國小視察復課情形，並指示相關單位加速協助校園環境復原。此外，針對全縣各地的災害損失，周春米要求進行全面檢查與修復。周春米表示，康芮颱風襲擊期間，屏東縣部分地區曾短暫停電，但並無停水情況，通訊也迅速恢復。農損狀況正由農業處整理當中。在校園防災方面，縣內各校在颱風前已完成防災準備，進行排水清理及樹木加固。因昨（31）日風雨延續至深夜，周縣長要求學校今早即刻檢視與整理校園環境，儘速恢復正常教學活動。周春米指出，颱風來襲正值縣內舉辦全運會期間，原定賽程於31日結束並舉行閉幕典禮。籌備處因應颱風提早部分賽程至10月30日晚間完成，並在比賽結束後立即展開防颱準備。閉幕典禮已延期，待颱風過後視情況確定日期，並會及時通知各參賽縣市政府。教育處表示，截至今（1）日上午，除霧臺鄉、春日鄉的士文村及三地門德文分校等仍停課外，其餘全縣學校均已復課。校園環境清理及消毒工作同步展開，確保學童在安全無虞的環境中安心上課。