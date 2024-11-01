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台鹽前董事長陳啟昱涉嫌與光電案場仲介商勾結，南檢聲押陳等5人遭駁回後抗告成功，台南地院今（1）日召開羈押庭，檢方證實陳未到庭，將開出拘票拘提。對此，民進黨人士憂心，確實可能會影響未來政府推動光電產業，若最後若是跑掉、逃亡，恐會傷害執政黨。陳啟昱以投資光電產業為名，與包商共謀詐財，檢方依《證交法》特別背信等罪嫌，且有串、滅證之虞，將陳啟昱等5人聲押禁見，院方裁定全無保請回，檢方抗告成功，發回台南地院重新審理。台南地院今召開羈押庭，陳啟昱未到庭，檢方將開出拘票拘提，若拘提未獲，依法發布通緝。消息一出，引起綠營關切，更憂心影響未來政府推動光電及影響民眾對民進黨的觀感。民進黨人士受訪時直言，若涉及不法，都希望檢調全力偵辦，但他也坦言，陳啟昱的狀況，恐會使政府在推動光電產業上，蒙上一層陰影。該人士認為，只要涉及不法，都希望檢調盡速辦理、盡速釐清狀況；他也感嘆，雖然現在不知道實際狀況，但最後陳真的跑掉，或是逃亡，將傷害到執政黨。