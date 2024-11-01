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為幫助經濟弱勢新住民子女擺脫學習資源不足的困境，財團法人台灣賽珍珠社會福利基金會（以下簡稱本會）攜手萊爾富便利商店於7/10至10/8期間辦理了「2024經濟弱勢新二代培力計畫」，邀請民眾到萊爾富門市投下零錢，幫助經濟弱勢新二代，活動成功募得2,421,489元善款。賽珍珠基金會服務跨國婚姻家庭已逾50多年，服務中發現新住民因為語言、文化上的隔閡，大多僅能從事低薪、重勞力工作，從而導致陷入經濟貧困的境況。而如此的經濟限制也間接致使其子女學習資源不足、專業資訊不足而職涯規劃錯謬，進入社會後僅能從事薪資報酬率較低的工作，最後陷入貧窮世襲的困境。為此，本會與萊爾富便利商店一同發起「2024經濟弱勢新二代培力計畫」，邀請民眾到萊爾富門市投下零錢，用行動支持新二代。「2024經濟弱勢新二代培力計畫」除了家庭關懷支持、獎助學金等服務方案的推動外，本會亦希望透過職涯探索的培力，讓孩子們可以認識到各行各業，早日認識自身天賦和職涯取向，更好地規劃未來。除了辦理線上職場達人講座，暑假期間，本會社工也帶著新二代們前往電視台和企業單位參訪進行職涯探索，讓他們實際體驗各職場工作環境及內容。對於這個參訪活動，新二代們都很是開心，大部分孩子表示在沒參訪前，他們從來不知道原來平常生活上所接觸到的各種事物，背後的製作過程是如此地有趣和酷炫，此行讓他們獲益匪淺。各界的愛心將會成為這些孩子們人生中的關鍵助力。未來，基金會將繼續與各界攜手合作，透過更多的資源投入與多元服務，為新二代打造更具包容性的成長環境，平等的教育機會。讓他們能夠在學習的道路上更有自信、更有資源去勇敢追逐夢想。