柯文哲再延押2個月！工程師揭2殘酷事實嘆：惡人必勝

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涉入京華城容積弊案的民眾黨主席柯文哲，今（1）日下午確定延長羈押2個月，對於裁定結果，粉專《工程師看政治2》揭露2殘酷事實，就算柯最後戰到無罪，也不會得到任何賠償，而這批充作打手的檢察官與法官，最後也一定升官；他嘆，「好人溫溫吞吞，最終惡人必勝」。粉專《工程師看政治2》在臉書發文表示，並不意外柯文哲被裁定再羈押禁見2個月，先前說過，中華民國不是法治國家，柯文哲不是貪污犯，而是政治犯，任何邏輯在他身上都不適用。《工程師看政治2》批評，北檢既然可以無理由公開抄家、惡意疲勞審問、隨意開保險櫃、亂放消息給媒體、無金流證據就申請羈押，法院竟然還通過，就知道沒有不可能的事，「黨政檢司媒早已串通一致，法院一定會准許延押，都是意料中的事」。《工程師看政治2》先前的推測是，柯文哲會被羈押很久很久，如果法律容許上限半年，柯就會坐牢半年，如果超越法律的界限，柯還是可能繼續被押下去，只要隨便找一條理由藉口就可以，反正最後還有大法官坐陣，不管怎樣都會贏，不管最後查到什麼垃圾資訊，北檢一定羅織起訴，台北地院只要抽到御用法官，「柯就一定會有罪，平安機率極低」。《工程師看政治2》揭露2個殘酷的事實，就算柯最後戰到無罪，也不會得到任何賠償（就像馬英九一樣），而這批充作打手的檢察官與法官，最後也一定升官；現在的國民黨沒有國民革命軍的精神，坐看冤獄發生，不敢捍衛京華城，民眾黨也沒有綠共的鬥爭精神，抗議力道不夠，態度太過平和。《工程師看政治2》感嘆，「我們一介草民，實在做不了什麼大事」，藍白若抗爭，我們可以幫忙發聲，但藍白若躺平，我們也只能跟著躺平，「道高一尺，魔高一丈」，實在是至理名言，好人溫溫吞吞，最終惡人必勝。