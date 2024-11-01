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苗栗縣環保局107年起，與環境部聯手布建500台空品感測器，發揮感測器24小時連續監控告知優勢。今年度苗栗縣曾發生的三次重大火警，就是透過空品物聯網系統發揮了遠端告警通報功能。秉持災害應變再升級原則，今年度更導入制高點AI影像辨識系統，透過煙霧偵測告警通報，再度展現空品物聯網系統用於環境監控與災害應變的卓越成果。環保局長陳華盛表示，隨著民眾對於空品日益重視，環保單位導入科技設備除了精進稽查效能與降低人力負荷外，亦希望可藉由科技設備輔助災害應變，不僅為民眾把關空品，亦可協助救災人員監控環境品質，降低災害擴大之風險，此項創新思維於今年度榮獲「2024 第四屆TSAA台灣永續行動獎」金獎之肯定。未來，苗栗縣還將以科學數據為基礎，推動更有效的環境治理策略，讓縣民的每一口呼吸都更安心、更健康，將苗栗打造成一個環境優美、健康宜居的城市。苗栗縣環保局自2018年起與環境部合辦布建500台空品感測器，策略以工業區及陳情熱區嚴密布建，不僅監控高污染對象，遏止不肖業者不法排放，還可發揮感測器24小時連續監控告知優勢，於災周發生第一時間啟動應變即時監控，掌握災害污染所影響範圍與時間，即早通報民眾，以做好自身防範，擺脫過去當災害事件發生時，僅能透過人力至現場調查或接獲陳情人描述方能得知，進而導致處理時間冗長、人力資源消耗提高等窘境。2021年為補足空品感測器監測缺口，以及提升災害應變機動性，環保局打造「移動式空品應變指揮車」，以「空品應變車為主、感測物聯網為輔」之概念，提升整體災害應變機制，當災害發生時除了由消防局轉報外，感測器告警亦可即時通報本局立即掌握，於第一時間成立空品應變小組，透過災害資訊、感測器數據與輿情蒐集分析災害規模、影響範圍，由物聯網系統以生成式AI產生災害通報圖卡，第一時間通報受影響民眾，另評估是否出動「移動式空品應變指揮車」。環保局統計110年至今共經歷7次大型火災應變，以113年為例共執行3次災害應變，分別為6月知名連鎖火鍋店大火、7月掩埋場大火及10月塑膠工廠大火，上述案件皆透過空品物聯網系統發揮遠端告警通報及監控之功效，並逐時定期透過生成式AI新增火災影響歷程，以及製成災害通報圖卡提醒民眾注意安全。今年度更導入制高點AI影像辨識系統，站在與民眾相同角度監控空品變化，透過煙霧偵測告警通報，達到「民眾有感，換位確認」，展現空品物聯網系統用於環境監控與災害應變之卓越成果