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▲許多粉絲沒搶到周杰倫門票非常難過，杰威爾再開放「部分視線遮蔽區」。（圖／周杰倫 臉書）

天王周杰倫12月5日起將在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，成為在該場地辦專場演唱會的第一人，近15萬張門票在上個月23日開賣，89萬名粉絲掀起搶票大戰，許多人崩潰直喊：「根本搶不到！」不過沒買到票的粉絲千萬別放棄，今（2）日中午12點周杰倫演唱會「部分視線遮蔽區」的門票，將在拓元售票系統上開賣，想看周杰倫還有機會，另外也有鐵粉分享自己成功率高達80%的搶票神招，大家可以學起來！周杰倫大巨蛋演唱會近15萬張門票在10月23日中午開賣，沒想到5分鐘內就全數完售，未來確定不會加場，不少沒買到票的粉絲心痛又扼腕，悲喊：「拜託再給我一次機會」、「不可能完全搶不到票吧！」還有人發起「爬進下水道聽周杰倫開唱」的活動。周杰倫所屬的杰威爾音樂聽到歌迷的心聲，日前宣布開放「部分視線遮蔽區」的門票。不過因為新開放的區域有視線不良的問題，因此杰威爾也提醒，「本區因場館本身既有的欄杆安全設施，或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法觀看完整舞台。影響範圍：B1、L2、L3、L4、L5第一排場館安全欄杆位及其他部份座位」，希望歌迷在搶票前要先知道，這次開放的座位無法完成欣賞整場演唱會的舞台效果，需要自行評估是否願意接受，再決定要不要搶票。而消息曝光後，仍有不少歌迷期待，已經蓄勢待發準備搶票。如果想再拚一次搶票大戰，歌迷也可以學習成功的經驗，日前就有一名周杰倫鐵粉在Threads上透露，自己在拓元上練習了1個月，終於買到舞台前面的4張門票，因此想分享成功購票率達80%以上的6個方法。不過分享文曝光後，也有不少人表示，「我用電腦搶一樣沒中」、「我用手機6分鐘內付款」，仍有不少人推薦用手機搶票，因此《NOWnews今日新聞》建議，大家可用自己順手的裝置搶票，切記搶票時不要慌張，要先登入會員，以免進到搶票頁面時，會因為沒登入而錯失機會，最後再次提醒，務必在官方指定的正規管道購票，以免遇到黃牛或詐騙。