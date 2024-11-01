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▲劉德華歌迷全場齊喊4次「我愛你」。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華承諾歌迷還要再開30年演唱會給大家聽。（圖／記者李政龍攝）

劉德華的《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，今（1）日在台北小巨蛋盛大舉行，一開場就大喊「11年了，我想你們了」，由於颱風襲台，原訂在昨日晚間舉辦的首場演唱會，延期至明天中午舉行，因此今日演唱會變為本次第一唱，讓他都笑說：「今天是第一場，沒想到對不對？」歌迷們大告白齊喊4次「我愛你」以外，下一首《謝謝你的愛》全場還一起大合唱。劉德華開唱一連帶來《今天》、《沒有人可以像你》、《笨小孩》後，他開心告白台灣粉絲：「想我嗎？我想死了！」並笑說：「今天變成第一場是不是很奇怪？這就是天意！」並要歌迷們從現在到最後一秒 盡量瘋，全場還齊喊好幾次「我愛你」，逗得華仔哈哈笑。在唱到《謝謝你的愛》時，全場歌迷紛紛跟著劉德華一起大合唱，場面非常溫馨感人，劉德華也感性表示：「我衷心地謝謝你的愛」Talking 時劉德華問台下粉絲都是幾歲？笑說今天就是屬於大家的青春，要大家一起保持在10歲。聽到有歌迷說自己愛了30年，讓華仔感激地回答：「謝謝你的30年，未來30年我還會開演唱會讓你看！」