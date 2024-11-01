我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華感謝粉絲無論他什麼模樣，都願意支持喜愛他。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華在演唱會，聽到歌迷回應「一萬年」，他則笑說：「別騙我」。（圖／記者李政龍攝）

劉德華今（1）日在台北小巨蛋舉行《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，帶來多首經典歌曲《冰雨》、《天意》、《忘情水》等等，在唱完《忘情水》後，有男歌迷用超強丹田大吼：「我愛你」，讓劉德華靦腆笑了。他在演唱會途中問台下歌迷會愛他多久？全場一起回答：「一萬年」，劉德華聞言則笑說：「別騙我！」要大家說話算話。而他演唱歌曲時穿上一身中山裝，問粉絲喜歡這個造型嗎？聽到全場喊「帥」他依然不相信，追問「真的帥嗎？」、「我這樣走在路上會覺得我是瘋子嗎？」，歌迷們回應他「不會」後，他又笑說：「你騙人！」劉德華感謝粉絲不管他的造型、長相、年齡如何，大家都這麼喜歡他，除了謝謝歌迷以外，他也對在台下打燈的工作人員表達謝意。之後劉德華說想要跟全場做一個「可能幾輩子都無法完成的承諾」，接著問台下：「愛我嗎？會愛我多久？」，台下粉絲則齊喊：「一萬年！」劉德華要大家一起舉右手承諾，還說：「現在舉起右手的朋友，別騙我！」求愛的俏皮模樣也讓全場笑出聲。