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▲劉德華回應舉燈牌的粉絲：「我娶妳」。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華帥氣完成《練習》中的滑跪動作。（圖／記者李政龍攝）

天王劉德華《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，今（1日）於台北小巨蛋盛大開唱，劉德華帶來經典歌曲《沒有人可以像你》、《笨小孩》、《忘情水》等多首金曲，將全場氣氛推向高潮。台下粉絲不僅熱情合唱，還以大聲應援和手舉燈牌向偶像示愛，寵粉的劉德華嘴甜回應「我娶妳！」，而演唱會上也有一些小插曲，像是劉德華因為手滑導致麥克風掉落，還好他身手矯捷地迅速撿起。劉德華不時把握空檔和粉絲互動，看到台下歌迷高舉燈牌，毫不猶豫大方回應：「我娶妳！」寵粉舉動立刻引爆全場尖叫聲，全場氣氛沸騰。在演唱《如果你是我的傳說》時，劉德華不小心手滑，麥克風瞬間滑落地板，短暫露出慌張神情，所幸華仔隨即身手敏捷地趴下撿起麥克風，並俏皮地說：「我試試看還能聽到嗎？」幽默化解意外。而劉德華日前在上海演唱會上，演唱《練習》一曲、在高台上表演滑跪動作時差一點摔下來，今日他演唱同一首歌時，曲末他成功完成了帥氣滑跪動作，讓全場歌迷陷入瘋狂尖叫。演唱會上經典歌曲一首接一首，華仔還在演唱《冰雨》前帶領全場分區吶喊應援，等待11年的歌迷們紛紛熱情回應，合唱聲響徹小巨蛋，將氣氛推至最高潮。