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▲鞠婧禕前公司絲芭傳媒在社群平台發出聲明，指控鞠婧禕私接工作。（圖／絲芭傳媒微博）

▲鞠婧禕的工作室發表聲明，表示合約已結束，並無私接工作。（圖／鞠婧禕工作室微信平台）

中國女星鞠婧禕自原女子團體 SNH48 單飛後，在演藝圈迅速竄紅。她憑藉在《新白娘子傳奇》飾演「白素貞」一角大受好評，並因其出眾外貌獲封「4000年一遇美女」。然而，近日卻因合約糾紛引發風波，前經紀公司絲芭文化傳媒今（1）日發表聲明，指控鞠婧禕在合約期內私接工作，並已提出法律訴訟。絲芭文化傳媒在社群平台聲明指出，鞠婧禕在合約尚未到期的情況下擅自接受商務邀約，導致外界對她和公司的經紀關係產生質疑。聲明強調：「鞠婧禕與我司簽署的《SNH48專屬藝人合約》及補充協議未到期，公司目前仍為鞠婧禕的獨家經紀人。」絲芭傳媒強調，對於鞠婧禕的違約行為，已採取司法途徑處理。針對絲芭文化的指控，鞠婧禕的個人工作室迅速回應，發表聲明稱合約已於2024年6月18日到期。工作室表示：「對於絲芭所稱的2018年補充協議，我方從未見過，也未簽署。」雙方聲明互相矛盾，合約糾紛已引發各界高度關注。