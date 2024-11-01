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民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案從9月5日遭羈押至今，今（1）日下午4時30分，北院法官諭知柯文哲延長羈押2個月。資深媒體人陳揮文表示，北檢聲請延押柯文哲時，理由有寫「收賄」和「圖利」，台北地院裁定延押的理由，卻只剩下圖利；陳直呼「辦什麼鳥案？北檢和北院在幹什麼？我看不懂！」資深媒體人陳揮文今（１）日在《飛碟晚餐》表示，根據《聯合新聞網》報導，他發現北院裁定羈押理由只有「圖利罪」，但柯文哲第一次被聲押、收押，都是「違背職務收受賄絡」加「圖利」，如今延押只剩圖利，「收賄爲什麼不見了？」陳表示，北院裁定只有圖利罪的問題大了。陳揮文指出，北檢第一次聲請延押柯文哲時，寫柯「違背職務收受賄絡」加「圖利」，為何台北地院裁定延長羈押柯文哲的理由，就只剩圖利？陳怒轟，「搞什麼鬼？辦什麼鳥案？」不曉得北檢和北院在幹什麼，他看不懂。陳揮文表示，答案是什麼，要等2個月以後的起訴書，起訴書有2種結果，第一種，假設柯文哲只被圖利罪起訴，陳建議「台北地檢署退出演藝圈，以後不要再辦案了！一個在野黨黨主席、總統候選人，被辦了老半天，結果只有圖利罪，那不要辦了！在辦什麼鳥案！」；第二種，如果還是用「違背職務收受賄絡」起訴柯文哲，北檢必須獲得台北地院審判的支持，不能勉強起訴，不然被判無罪也是白搞，臉丟得更大。