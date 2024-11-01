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▲劉德華看著快歌組曲完的粉絲，笑大家看起來累了，要他們快坐下休息。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華在演唱會上承諾歌迷，要唱到80歲、拍片到100歲、陪大家變老到120歲。（圖／記者李政龍攝）

劉德華演唱會《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，今（1）日在台北小巨蛋盛大登場，演唱會進入尾聲，他感性地邀請大家一起許願，希望大家永遠都像今天一樣開心，感謝出道40年來粉絲的支持，還邀請粉絲：「你們沒有人養的話來找我，我養你們！」看著快歌組曲結束後的歌迷，笑大家看起來累了、快坐下，也不忘放話自己會唱歌拍片到老。在演唱《17歲》以前，劉德華喊話粉絲：「如果你覺得你愛我，把你的手機燈光打開來讓我知道。」讓全場變成一片浪漫手機燈海。快歌組曲結束後，劉德華看著台下，忍不住笑歌迷：「累了累了！」叫大家趕快找位子坐下，隨著演唱會接近尾聲，劉德華也越來越感性，他表示在場的大家都是他的家人，有些是老婆、有些是岳父，還對粉絲提出邀請：「你們沒有人養的話來找我，我養你們！」63歲了還是超懂撩妹語錄。劉德華還霸氣向全場承諾：「只要你們願意，我80歲還會繼續唱歌、100歲還會拍片、120歲我陪你們一起變老！」最後他也大讚這一場的台灣歌迷們：「演唱會能像你們那麼瘋很少」笑說還有三場，12個小時之內自己要跟大家拚了！並表示好久沒聽到這麼多掌聲，這是一場充滿愛的演唱會。