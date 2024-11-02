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（中央社塞爾維亞諾維薩德市1日綜合外電報導）塞爾維亞內政部長達契奇（Ivica Dacic）指出，諾維薩德市（Novi Sad）1個火車站室外屋頂今天部分倒塌，至少造成12人死亡。達契奇表示，「目前已找到12具遺體」，並稱死傷人數可能還會增加。根據法新社記者現場報導，起重機和挖掘機與緊急救難人員正在瓦礫堆中尋找倖存者。這個火車站位於塞爾維亞第2大城市諾維薩德市，經3年整修後7月重新營運，目前部分車站仍在進行建築工程。塞爾維亞總理佛契維奇（Milos Vucevic）表示：「這是一個黑色星期五，對塞爾維亞和諾維薩德市而言都是如此。」塞爾維亞鐵路公司（Serbia Railways）在社群媒體發文指出，「塞爾維亞鐵路對這次意外深感遺憾，肇事原因和任何調查細節將迅速公布。」（譯者：徐睿承）1131102