週末咖啡優惠出爐！今（2）日起有美廉社美式、拿鐵買1送1；7-11悄悄補貨Line電子票券厚乳拿鐵買一送一，可寄杯APP內慢慢喝，且7-11門市突擊幫中信兄弟慶祝冠軍，推出拿鐵、美式、思樂冰第2件5折優惠，雖中信兄弟以4:1擊敗統一獅奪冠，不過7-11仍推出冠軍優惠讓不少球迷笑喊「輸你還要蹭你冠軍光環，這招才高」、「最終還是統一贏」。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾現萃茶 香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾CITY PRIMA冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月2日至11月3日
◾厚乳拿鐵第2杯5折，75折（原價65元、特價49元）
◾四季春青茶第2杯5折，75折（原價35元、特價26元）
◾大杯精品馥列白第2杯5折，75折（原價120元、特價90元）
◾思樂冰全品項第2杯5折，75折
◾統一超商門市使用OPEN錢包綁中信卡，指定商品單筆消費滿NT500元（含）以上贈50點 OPENPOINT
📍門市｜11月1日至11月3日
◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）
◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）
◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日至11月3日
◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP隨買跨店取｜11月9日至11月11日（兌換期限至2025年11月30日）
◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）
🟡美廉社
📍門市｜11月1日至11月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價34元、特價17元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾現萃茶 香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾CITY PRIMA冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱焙烤榛果拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可第2杯19元，6.5折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月2日至11月3日
◾厚乳拿鐵第2杯5折，75折（原價65元、特價49元）
◾四季春青茶第2杯5折，75折（原價35元、特價26元）
◾大杯精品馥列白第2杯5折，75折（原價120元、特價90元）
◾思樂冰全品項第2杯5折，75折
◾統一超商門市使用OPEN錢包綁中信卡，指定商品單筆消費滿NT500元（含）以上贈50點 OPENPOINT
📍門市｜11月1日至11月3日
◾好時經典可可買1送1（中熱／大冰），5折（原價65元、特價33元）
◾咖啡珍珠歐蕾10元多1杯，（原價75元、特價43元）
◾百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾雪碧無糖汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月1日至11月3日
◾韓柚風味青茶2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月30日至11月3日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰好喝奶茶第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜11月1日至11月3日
◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）
◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）
📍APP｜10月30日至11月26日
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）
◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）
📍APP隨買跨店取｜11月9日至11月11日（兌換期限至2025年11月30日）
◾大杯經典美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯經典拿鐵111杯4300元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日），6.6折（原價65元、特價43元）
🟡美廉社
📍門市｜11月1日至11月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價34元、特價17元）