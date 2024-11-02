MLB美國職棒今年的世界大賽，由洛杉磯道奇與紐約洋基正面碰頭，雙方上演睽違43年之久的「豪門對決」，最終由道奇在系列賽上以4：1擊敗洋基封王，成功收下隊史第8座冠軍。而2支豪門球隊再度在世界大賽上碰頭，不僅話題十足，收視率也開出紅盤，而就連目前正在代表民主黨參選總統的賀錦麗（Kamala Harris）也有在關注世界大賽，稍早在道奇封王之後，他也親自致電給主帥Dave Roberts，向他表示恭喜，Roberts本人則是感到難以置信。
道奇奪下隊史第8冠 連賀錦麗也關注
美國現任副總統、目前正代表民主黨參選總統的賀錦麗，稍早在個人社群網站上發布一則影片，內容是她與丈夫Douglas Emhoff在見到道奇隊奪冠之後，2人親自打電話向道奇主帥Dave Roberts祝賀。
親自致電主帥Roberts 賀錦麗稱自己是道奇忠實粉絲
接到電話的Dave Roberts當時正在妻子身旁，他也難掩驚訝地說：「我的天哪！」賀錦麗隨後並說到：「我為你們的團隊、你的領導力以及如此令人驚嘆的勝利，感到相當自豪。雖然我因為競選關係，無法即時觀看比賽，但我和我丈夫都是你們的忠實粉絲。」
而在世界大賽G5的比賽上，道奇成功克服了原先落後的5分差距，戲劇性地逆轉獲勝，賀錦麗的丈夫Douglas Emhoff當時在參加活動時，也不忘不斷用手機查看結果，他稍早也向Roberts表示，「這場比賽你們原本以0：5落後，但當我後續再次拿起手機後，比分變成了 5：5，最後我看到你們跑上場慶祝，這真的很令人興奮。」
賀錦麗最後也在電話那頭，再次向Dave Roberts表示恭喜，她說：「請享受現在的這一刻，感謝你給我們帶來如此多的快樂。」Roberts隨後也向賀錦麗表示感謝，並祝福他能夠在即將到來的總統大選上順利。
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美國現任副總統、目前正代表民主黨參選總統的賀錦麗，稍早在個人社群網站上發布一則影片，內容是她與丈夫Douglas Emhoff在見到道奇隊奪冠之後，2人親自打電話向道奇主帥Dave Roberts祝賀。
親自致電主帥Roberts 賀錦麗稱自己是道奇忠實粉絲
接到電話的Dave Roberts當時正在妻子身旁，他也難掩驚訝地說：「我的天哪！」賀錦麗隨後並說到：「我為你們的團隊、你的領導力以及如此令人驚嘆的勝利，感到相當自豪。雖然我因為競選關係，無法即時觀看比賽，但我和我丈夫都是你們的忠實粉絲。」
而在世界大賽G5的比賽上，道奇成功克服了原先落後的5分差距，戲劇性地逆轉獲勝，賀錦麗的丈夫Douglas Emhoff當時在參加活動時，也不忘不斷用手機查看結果，他稍早也向Roberts表示，「這場比賽你們原本以0：5落後，但當我後續再次拿起手機後，比分變成了 5：5，最後我看到你們跑上場慶祝，這真的很令人興奮。」
賀錦麗最後也在電話那頭，再次向Dave Roberts表示恭喜，她說：「請享受現在的這一刻，感謝你給我們帶來如此多的快樂。」Roberts隨後也向賀錦麗表示感謝，並祝福他能夠在即將到來的總統大選上順利。