我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒今年的世界大賽，由洛杉磯道奇與紐約洋基正面碰頭，雙方上演睽違43年之久的「豪門對決」，最終由道奇在系列賽上以4：1擊敗洋基封王，成功收下隊史第8座冠軍。而2支豪門球隊再度在世界大賽上碰頭，不僅話題十足，收視率也開出紅盤，，稍早在道奇封王之後，他也親自致電給主帥Dave Roberts，向他表示恭喜，Roberts本人則是感到難以置信。美國現任副總統、目前正代表民主黨參選總統的賀錦麗，稍早在個人社群網站上發布一則影片，接到電話的Dave Roberts當時正在妻子身旁，他也難掩驚訝地說：「我的天哪！」賀錦麗隨後並說到：「雖然我因為競選關係，無法即時觀看比賽，但我和我丈夫都是你們的忠實粉絲。」而在世界大賽G5的比賽上，道奇成功克服了原先落後的5分差距，戲劇性地逆轉獲勝，賀錦麗的丈夫Douglas Emhoff當時在參加活動時，也不忘不斷用手機查看結果，他稍早也向Roberts表示，「，最後我看到你們跑上場慶祝，這真的很令人興奮。」賀錦麗最後也在電話那頭，再次向Dave Roberts表示恭喜，她說：「」Roberts隨後也向賀錦麗表示感謝，並祝福他能夠在即將到來的總統大選上順利。