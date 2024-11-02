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天王周杰倫12將在台北大巨蛋舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會台北場，4天共15萬張門票一票難求，也爆出黃牛亂象，警方加強查緝，不料現又爆出，有周杰倫演唱會工作人員的徵才廣告，初步了解有400多名民眾受騙，而杰威爾音樂也再強調，有關台北場演唱會網路上各種抽獎、找工作人員的廣告都是詐騙，相關工作人員都已安排就緒，希望歌迷朋友們不要被騙。台北市議員柳采葳表示，近期有假徵才公司，在多個社群平台投放「大巨蛋演唱會工作人員」的徵才廣告，民眾在填寫「簡易履歷表」後，再認購2萬元商品即可錄取工作人員，認購過程中還會要求填寫「財力證明」，提供提款簿、網銀或ATM餘額等，目前至少有400人誤信受騙，並有個資外洩疑慮。柳采葳進一步表示，該徵才公司標榜時薪400元、提供兩餐，演唱會開始時還可至員工休息區觀看，但經查這些公司根本沒有商業登記，粉絲專頁也是近期才成立，只是想藉演唱會噱頭吸引民眾、騙取個資。要求北市府除了要嚴辦演唱會黃牛票亂象，也應該要取締「以招募演唱會工作人員」為名義的假徵才廣告。然而，近5年勞動局針對「不實徵才廣告」僅裁罰2件，柳采葳呼籲勞動局及警察局加強取締裁罰，以防更多民眾受騙及個資外洩。此外，事實查核網站MyGoPen也有提醒過，不要誤信演唱會徵工作人員的假廣告，若對方要求加LINE帳號並填寫相關資料、提供財力證明、匯款認購商品等等，務必提高警覺，以免造成個資外洩或財物損失，同時也可多加留意，如果投放徵人廣告的是臉書粉專管理員，民眾可以透過檢視粉專資訊透明度的內容來分辨是否為詐騙，若是剛成立就馬上投放不明廣告，也沒有相關官方認證標示，就有極高風險可能是詐騙。