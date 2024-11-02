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美國職棒大聯盟今（2）日宣布，由洛杉磯道奇與紐約洋基交手的2024年世界大賽，北美和亞洲觀眾人數，平均超過3000萬。世界大賽期間社群媒體的參與度和觀看次數創下歷史新高。在大谷翔平等球星的帶動、豪門對決的熱度以及官方社群經營的努力下，MLB這個系列賽成功吸引年輕球迷的關注，18歲至34歲年輕球迷的收視率成長了101%，棒球大獲全勝。今年世界大賽不僅是道奇隊的勝利，也是全大聯盟和棒球界的勝利。根據美國廣播公司「FOX Sports」報導，這個系列賽美國平均觀眾人數為1580萬人，較去年成長67%，這是自2017年以來世界大賽收視率最高的一年。美國本土平均每場比賽的平均觀眾人數為50621人，為2003年以來最高。而這次世界大賽，大谷翔平和山本由伸的所有出賽場次，日本富士電視台和 NHK BS皆有轉播，平均觀眾人數為1210萬，成為日本史上收視率最高的世界大賽，G1有1440萬人觀看，山本由伸先發的第2場比賽有1590萬人觀看。不僅如此，在台灣、加拿大、墨西哥和多明尼加共和國的觀看人數也創下了歷史新高。紀念道奇隊世界大賽獲勝的商品，在開賣的24小時內就創下了銷售新紀錄。而其中最讓人振奮的是：18歲至34歲年輕球迷的收視率成長了101%，在所有收視類別中增幅最大。眾所周知，棒球曾是美國體壇四大職業運動中僅次於NFL的運動聯盟，但近年人氣下滑，主要原因就是年輕粉絲的流失。這一次世界大賽因為球星的個人魅力，豪門對決、以及官方社群經營的努力，總算有吸引的年輕人的關注。社群媒體上參與度上，本屆世界大賽與前一年相比成長了「176%」，影片觀看次數激增了「209%」。第1場比賽的總參與人數為1430萬，為歷史最高；影片總觀看次數為1.601億，為MLB史上第二高。此外，就整個季後賽而言，與去年相比，社群媒體參與度增加了68%，影片觀看次數增加了63%。