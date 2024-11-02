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▲近期資深媒體人胡婉玲出任中央社社長一職，在網路上掀起高討論度。（圖／截取自網路）

近期資深媒體人胡婉玲出任中央社社長一職，在網路上掀起高討論度，甚至引發中央社董事朱宥勳對此不滿請辭。胡婉玲好友對此抱不平並分享，其認識胡婉玲多年，胡由「新聞人」變成「新聞人物」，儘管有人對她有不同解讀，友人仍樂意說說胡婉玲的點滴。從這三方面談談胡婉玲：其一，專業性，胡婉玲有36年的新聞資歷，屢屢遠征海外，進行獨家專訪，包括多次專訪達賴喇嘛，前進北朝鮮七次，前進Isis，還榮獲亞洲電視獎採訪獎，已有足夠的海外採訪資歷，與國際觀。大家可能忘了，胡婉玲今年才漂漂亮亮的，做了一次美國前國務卿龐培歐獨家專訪，離職後，民視的快訊上還特別打出入圍本年度的國際獎。做節目，是要深入淺出，適合一般觀眾收看，胡博士精心製作台灣演義700集，深入人心，在國內肩負起歷史教育之功，這是當今新聞超抄線趨勢下，媒體人罕見的成就。據了解，現在許多的國小、國中、高中甚至大學在上課的時候經常播映胡婉玲所製作的歷史節目。其二，管理經營，從學術部分，胡婉玲⁩博士畢業後，持續發表業界的學術研究，包括數位電視的使用行為與轉型，從助理教授通過學術考評，晉升副教授資格，難能可貴。在數位匯流的趨勢，電視台紛紛擴增網路通路，近幾年來，民視率先倡議執行（網視合一），胡婉玲就是關鍵領導人之一。而現在無論報紙、雜誌、電視台、網路傳媒，最後都進入數位匯流，在網路上決戰，胡婉玲正好擁有電視和網路的雙重經歷，應該也符合當前中央社的需求。其三，創新與機會，中央社轉型不僅擴大國際駐點，增加國際新聞交流；在國內，同時服務專業媒體以及一般閱聽眾。中央社面臨新的轉型與任務挑戰，今年剛舉行過百年社慶，此時有位在台灣廣受肯定的資深媒體人進駐，這是漂亮的一記人事選擇，有助擦亮中央社的招牌。整體來說，每一份工作都有挑戰與機會，每一個人都有優缺點，胡婉玲擁有新聞人的專業與熱情，更樂於以開放的態度與人共事。