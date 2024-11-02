台鹽前董事長陳啟昱涉嫌與光電案場仲介商勾結，業者還替陳處理債務及匯款共計約7千萬元形同收賄，台南地檢署聲押陳啟昱，台南地院卻無保請回，檢方抗告成功，但未立即開庭，隔兩天再開庭，陳啟昱卻未現身，目前行蹤成謎。事實上，國民黨立委謝龍介上月23日就曾提醒法務部，有一名執政黨大咖要跑了，法務部要盡快超前部署。
謝龍介10月23日質詢法務部長鄭銘謙時說，因為現在案件在偵查中，基於偵查不公開原則，不能公開說這人的名字，但這位嫌疑犯，過去曾經是執政黨的高層，目前牽扯到許多重案，他接到情報，聽說這嫌疑犯要走了，所以他正式跟鄭銘謙舉報。
謝龍介問，如果這人落跑掉，所有案件都不能辦！法務部如何防範？鄭銘謙答詢說，因為對案件是不干涉、不知道、不介入，如果提供具體情資，他承諾會轉給承辦的地檢署。
謝龍介說，他再次強調，這是社會矚目的重大案件，「請有關單位做超前部署，不要讓人跑了。」
粉專「不演了新聞台」稱讚謝龍介是先知。但謝龍介也一語成讖，陳啟昱最後還是落跑成功。
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謝龍介問，如果這人落跑掉，所有案件都不能辦！法務部如何防範？鄭銘謙答詢說，因為對案件是不干涉、不知道、不介入，如果提供具體情資，他承諾會轉給承辦的地檢署。
謝龍介說，他再次強調，這是社會矚目的重大案件，「請有關單位做超前部署，不要讓人跑了。」
粉專「不演了新聞台」稱讚謝龍介是先知。但謝龍介也一語成讖，陳啟昱最後還是落跑成功。