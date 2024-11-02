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MLB美國職棒2024年世界大賽，洛杉磯道奇最終在系列賽上以4：1擊敗紐約洋基，睽違4年再度捧起冠軍金盃，也是隊史第8座的總冠軍。而道奇稍早也回到自家大本營洛杉磯舉辦封王慶祝儀式與遊行，生涯曾在2011年、2013年、2014年，奪下賽揚獎殊榮的道奇強投Clayton Kershaw，上個休賽季因傷關係動了肩膀受術，今年直到7月26日才迎來賽季首秀，然而出戰7場比賽之後，Kershaw又遭遇左腳趾傷勢，賽季確定提前報銷，無緣在季後賽舞台上幫助到球隊。稍早在封王儀式上，Clayton Kershaw在演講中則是講到激動落淚，並表示： 「。我無法想像我現在在其他任何地方，與比這裡更好的團隊一起慶祝。能夠和你們（道奇球迷）一起慶祝，是世界上最好的感覺，這是我見過最令人振奮的事情，真的太不可思議了。」而在慶祝活動結束後，Clayton Kershaw隨後也透露，他將於本月14日接受2項手術，第1個是他左腳的大腳趾和腳底，結果發現比最初診斷的骨刺有更多的損傷；第2個則是修復左膝半月板的手術，何時能夠完全康復還有待確定，K