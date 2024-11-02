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民眾黨主席柯文哲因涉入台北市長任內京華城弊案遭羈押禁見，北院昨日裁定延長羈押2個月。柯文哲的太太陳佩琪在臉書發文「抗告」兩字，引發諸多小草留言支持。對此，民眾黨立委黃國昌今（2）日表示，在自己能力的範圍內，一定會好好的協助陳佩琪度過難關。黃國昌今日上午出席「新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮」，會前接受媒體聯訪。媒體詢問陳佩琪知道柯文哲遭延押的心情，在臉書發文提「抗告」？黃國昌回應說，相信每一個人心裡都很難過，尤其陳佩琪在過去的這段時間承受了非常大的壓力，「我們在自己能力的範圍內，我們一定會好好的協助陳佩琪度過這個難關。」針對民進黨立委王世堅質疑「是否為了鞏固地位，趁柯文哲無法發聲時假傳聖旨？」黃國昌反擊說，王世堅作為黑柯產業的第一人，他真正希望的是柯文哲不斷的被關押，甚至希望民眾黨受重創，所以王世堅講的話沒有評論的必要，並質疑「難不成王世堅現在是有跟柯主席聯絡嗎？」新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮，包括新北市長侯友宜、立委黃國昌、張宏陸、葉元之，以及新北市議員戴瑋姍、林國春、山田摩衣、石一佑等人出席。黃國昌與張宏陸雖然都坐第一排，但是兩人中間隔著葉元之並未有互動，黃國昌則是多次與葉元之交談。