香港天王劉德華來台開演唱會遇到強颱康芮，因要不要停辦引發爭議，民進黨立委批劉德華媚共，不過陸委會說，查無劉德華傷害台灣言論，王定宇改口，媚不媚共是他們國家的事，都尊重。作家漂浪島嶼說，2018年劉德華還是金馬獎嘉賓，現在就變媚共藝人，民進黨翻臉比翻書還快。
漂浪島嶼說，如果擔任中國影協副主席，就要田沒溝水不流，拒聽拒看拒入境。其實副主席不只一位，共有于冬、王健兒、尹紅、鄧光輝、劉德華、吳京、張冀、郭帆、黃渤、黃曉明、傅若清、霍廷霄等明星。
漂浪島嶼喊話，有魄力就嚴禁上述明星入台，影視作品不許在台播出，民眾不得購買觀看，查獲即法辦，以免受到媚共毒素影響。台灣藝人、明星也該禁止赴中，巡迴演唱或是作品播放，忍辱大賺人民幣，全面作到抗中保台一邊一國，回到50年代思想嚴控的時代。
漂浪島嶼還諷，別嘴砲要作到，青鳥發起拒中藝人行動，誰偷看長針眼。他感嘆，前尊後辱，綠營執政，雙標保證。
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漂浪島嶼喊話，有魄力就嚴禁上述明星入台，影視作品不許在台播出，民眾不得購買觀看，查獲即法辦，以免受到媚共毒素影響。台灣藝人、明星也該禁止赴中，巡迴演唱或是作品播放，忍辱大賺人民幣，全面作到抗中保台一邊一國，回到50年代思想嚴控的時代。
漂浪島嶼還諷，別嘴砲要作到，青鳥發起拒中藝人行動，誰偷看長針眼。他感嘆，前尊後辱，綠營執政，雙標保證。