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▲劉德華遭周潤發訓斥「你算什麼東西」，也讓華仔少走許多冤旺路。（圖／華映）

▲張學友出道數十年，在演藝圈一直維持著良好的名聲。（圖／JDS提供）

▲郭富城首度拿下金馬影帝後，周潤發公開恭喜對方。（圖／小美工作室提供）

▲四大天王開始凋零，就是從黎明沒有參與一個音樂頒獎典禮開始。（圖／記者林調遜攝）

對於5、6年級生來說，香港四大天王劉德華、張學友、郭富城以及黎明絕不陌生，當時4人總共舉辦超過1600場個人演唱會，風靡整個亞洲，不過4人各有特色，外界很難評斷優劣，因此有媒體採訪周潤發時問他對四大天王的想法，周潤發作為娛樂圈大前輩，給予劉德華、張學友、郭富城正面評價，唯獨沒有評到黎明，原因居然是兩人沒合作過，以及男神太過低調。劉德華對周潤發來說，如同弟弟一樣的存在，在劉德華還是新人時便有過許多合作機會，但因為挑戲問題被周潤發狠狠地罵了一頓，不過劉德華也因此少走許多冤枉路。據了解，劉德華過去接下一部中國的戲劇，卻在無意間得知該劇本曾遭周潤發拒絕，好奇詢問原因得到周潤發的回覆，「現在我有一定的人氣，需要去更大的片場磨練自己，所以拒絕這些小作品」。聽到這話的劉德華竟然也表示想要拒絕這部作品，讓周潤發氣得大罵：「你算什麼東西！作為新人就是要在小劇本中歷練，根本沒有挑的資格。」當下劉德華嚇了一跳，不過後來也很快明白周潤發的意思，知道是在幫助自己，也為劉德華奠定之後獲得香港四大天王稱號的基礎。周潤發也評價劉德華：「人長得越來越帥，演技也越來越好。華仔可以走到今天的地位很大一部分都是靠自己的努力，不畏懼並勇敢的挑戰新領域，還嘗試自己寫歌，儼然已成為一名很成功的多棲藝人」。對於張學友的評價，發哥則講得非常感性：「每天早上四、五點就起床給家人準備早飯，吃完飯送孩子上學，人好的不得了。」每一句話都是對這位模範丈夫的讚賞。儘管兩人鮮少互動，但從字裡行間可以發現周潤發對張學友很有好感。實際上，出道快40年的張學友，個性敦厚老實、樂於助人，幾乎沒有負面新聞，無論在工作還是家庭都被視為模範生，日常生活中，張學友性格隨和，為人也很低調，因此讓他在圈內有好好先生的美譽。2005年郭富城憑電影《三岔口》獲得金馬獎影帝的殊榮，當時周潤發便大方地恭喜他，並表示演員這行不分先後，也意味著認可郭富城演技優秀，長江後來推前浪，郭富城聽到後也激動表示：「如果有一天能夠和發哥合作的話，就算戲少一些也沒什麼！」由此可見郭富城還是很尊重周潤發這位前輩。至於周潤發唯一沒有評價過的天王就是黎明了，不過原因非常搞笑，一是兩人從未合作過，二是與其他3位天王在演藝圈的活躍表現相比，黎明生活實在過於低調，除了工作就是在過自己的生活，當年也是因為黎明沒有參與一個音樂頒獎典禮，間接讓四大天王的時代凋零。不過不可否認黎明在香港的高人氣，幾年前在香港連開9場演唱會，連發布會都還沒開，票就被粉絲一掃而空。