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檢調偵辦台鹽綠能光電弊案，民進黨前中執委、高雄前副市長、台鹽前董事長陳啟昱等5人聲押禁見，台南地院昨日上午重新召開羈押庭，但陳啟昱並未到庭，疑似落跑。對此，黃國昌今（2）日痛批，無意逃亡且無逃亡動機的民眾黨主席柯文哲繼續被羈押，而民進黨權貴陳啟昱卻順利逃跑，黃國昌直言，他過去幾年一直強調防逃機制的重要性，但民進黨政府卻不做好防逃機制，以便綠營權貴落跑。黃國昌今日上午出席「新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮」。媒體詢問陳啟昱疑似落跑一事，黃國昌說，有關台鹽綠能的弊案，從他揭發至現在已超過一年，「整整拖了一年多以後，檢調才慢吞吞地假裝好像要偵辦」。黃國昌痛批，最荒謬的是，根本不可能逃亡且無逃亡動機的柯文哲繼續被羈押，而民進黨權貴陳啟昱卻順利逃跑，「我過去幾年不斷強調防逃機制的重要性，但民進黨政府卻不願意把防逃機制給做好，以便綠營權貴落跑。」