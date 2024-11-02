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NBA美國職籃金州勇士當家前鋒「嘴綠」Draymond Green，近期多次在個人的Podcast節目上批評雷霆隊，，更在節目上表示「SGA」Shai Gilgeous-Alexander不是超級巨星，此話一出也迅速在網路上掀起熱議。目前以年輕球員為主體的奧克拉荷馬雷霆隊，一直有在賽後多人一起接受採訪的傳統，不過對此稍早Draymond Green則在節目上表示，「。我要說的是，如今想要在這個聯盟贏球，你必須拿出某種嚴肅感。」「如果想要贏球，你必須讓你的對手對你們感到恐懼，。」Draymond Green如此說到。而近2年在雷霆隊打出MVP身手的當家球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander，是否能力已來到了超級球星等級，Green對此則持反對看法：「，因為我認為超級球星是世界性的，大家都認識你，目前NBA裡只有幾個超級球星。SGA有那種超級球星等級的天賦，然而僅僅因為你有這種天賦，並不一定會讓你成為超級球星。」Draymond Green繼續說到，「。就像我說的雷霆隊的採訪，人們想聽到你說什麼，他們想聽你說話，他們想聽你的想法，而不想聽到後面7個人在大吼大叫。」