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中火二期環評通過保留6部燃煤機組，引起地方強烈反彈。環境部解釋係為國安考量，不會輕易啟用。此說法遭台中市長盧秀燕打臉，她指出新建6部燃氣機組又保留6部燃煤機組，中火將從全台灣最大火力發電廠變成全世界最大，能源過度集中，未來容易引起敵人攻擊。她批評中央政府的能源政策亂糟糟，雖然對行政訴訟的結果不樂觀，但「必須要走的程序還是會走」。盧秀燕今（2）日上午出席霧峰區光正國小禮堂重建動土典禮，受訪時對環境部昨表示會嚴格監督中火、減污減排一事表示，到現在為止，沒有看到中央有具體結論，或對拆煤減煤有白紙黑字的承諾，盼中央重視中部人想法。盧秀燕再次提醒中央，對於中火增加燃氣機組，市府立場一直是「增一氣、拆一煤」如此空污才會減少，或至少維持平衡，中市府強烈表達二期應比照一期「增氣就要拆煤、減煤」，基本上中部人是理性的，但不能犧牲中部人健康為國家發電。盧秀燕說，依中央規畫，新增6部燃氣機組又保留6部燃煤機組，未來中火將從全國最大成為世界最大電廠，如此部署不利於國家安全，依照國安的上位計畫，能源必須分散不能集中，若過度集中容易引起敵人攻擊、國家電力遭受到大面積破壞，安全受影響。她批評環境部的說法顯示國家有缺電問題，才出現亂糟糟的能源政策，不僅影響民眾健康，還危害國家安全，她連說二次「請中央一定要慎思」，短期內趕快找出增氣拆煤的方法，並向全國民眾宣布，因為能源過度集中不僅傷害中部人的肺，也傷害國家安全。對於是否打行政訴訟，盧秀燕說，從大法官的作為可以看得出來不樂觀，雖然對司法沒有信心，但市府仍會研究，必須要走的程序還是會走。