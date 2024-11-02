Betts在封王遊行喊話至少再拿5冠！洛杉磯道奇雖然在2020年奪下世界大賽冠軍，但因為疫情影響，沒有舉辦封王遊行，今（2）日舉辦睽違36年的封王遊行，吸引上看30萬人參加。「MVP打線」成員Mookie Betts，個人生涯已經拿下3座世界冠軍，特別在封王遊行中霸氣向球迷喊話，至少還要再拿5、6座冠軍，讓自己的雙手都戴滿冠軍戒。
目標成為棒壇指環王 Betts有望說到做到
Mookie Betts現年32歲，自2014年開始效力波士頓紅襪，2020年才轉戰道奇，先是在2018年助紅襪奪冠，隨後在2020年、2024年都跟隨道奇隊奪冠，收下個人生涯第3座世界大賽冠軍戒指。
在封王遊行中，Mookie Betts興奮向球喊話：「我們已經贏下2座世界大賽冠軍了，未來還有8、9年的時間，至少還要再拿5、6座冠軍，對吧？我現在已經拿了3座，但希望能讓我雙手都戴滿冠軍戒。」
在2020年幫助道奇封王後，Mookie Betts就和球團簽下12年3.65億美元（約合116億元新台幣）的延長合約，另外，打線日籍球星大谷翔平，在2024年和道奇簽下長達10年的合約，代表兩人將共同合作至2032年。而FMVP「自由人」Freddie Freeman，簽下的合約則是到2027年，意味著3人組合還能至少再延續3年。
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Mookie Betts現年32歲，自2014年開始效力波士頓紅襪，2020年才轉戰道奇，先是在2018年助紅襪奪冠，隨後在2020年、2024年都跟隨道奇隊奪冠，收下個人生涯第3座世界大賽冠軍戒指。
在封王遊行中，Mookie Betts興奮向球喊話：「我們已經贏下2座世界大賽冠軍了，未來還有8、9年的時間，至少還要再拿5、6座冠軍，對吧？我現在已經拿了3座，但希望能讓我雙手都戴滿冠軍戒。」
在2020年幫助道奇封王後，Mookie Betts就和球團簽下12年3.65億美元（約合116億元新台幣）的延長合約，另外，打線日籍球星大谷翔平，在2024年和道奇簽下長達10年的合約，代表兩人將共同合作至2032年。而FMVP「自由人」Freddie Freeman，簽下的合約則是到2027年，意味著3人組合還能至少再延續3年。