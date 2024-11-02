我是廣告 請繼續往下閱讀

Betts在封王遊行喊話至少再拿5冠！洛杉磯道奇雖然在2020年奪下世界大賽冠軍，但因為疫情影響，沒有舉辦封王遊行，今（2）日舉辦睽違36年的封王遊行，吸引上看30萬人參加。Mookie Betts現年32歲，自2014年開始效力波士頓紅襪，2020年才轉戰道奇，先是在2018年助紅襪奪冠，隨後在2020年、2024年都跟隨道奇隊奪冠，收下個人生涯第3座世界大賽冠軍戒指。在封王遊行中，而FMVP「自由人」Freddie Freeman，簽下的合約則是到2027年，意味著3人組合還能至少再延續3年。