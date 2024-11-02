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NBA鵜鶘另外，Jordan Hawkins為鵜鶘攻下23分，替補Brandon Boston Jr.則增加了14分。溜馬Pascal Siakam因進攻犯規被吹罰，導致一個可能領先的快攻上籃被取消，本場比賽鵜鶘利用對手14次失誤轉化為21分，全場搶下15個進攻籃板，也獲得14分的二次進攻得分，成為取勝的關鍵。溜馬Ben Sheppard單場命中6個三分球拿下20分。溜馬上半場一度領先達13分，但之後有兩名球員因傷退場，也影響到球隊的戰力。