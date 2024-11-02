NBA鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson發威，全場攻下34分、10次助攻，Brandon Ingram則貢獻26分，聯手率隊125：118戰勝溜馬，終止三連敗低潮。另外，Jordan Hawkins為鵜鶘攻下23分，替補Brandon Boston Jr.則增加了14分。
溜馬Pascal Siakam因進攻犯規被吹罰，導致一個可能領先的快攻上籃被取消，教練Rick Carlisle隨後也因抗議被判技術犯規，成為勝負分水嶺。隨後Brandon Ingram罰中技術罰球後，又命中一記跳投，助鵜鶘在比賽剩4分51秒時以109：105領先。
本場比賽鵜鶘利用對手14次失誤轉化為21分，全場搶下15個進攻籃板，也獲得14分的二次進攻得分，成為取勝的關鍵。
溜馬Ben Sheppard單場命中6個三分球拿下20分。溜馬上半場一度領先達13分，但之後有兩名球員因傷退場，也影響到球隊的戰力。
Aaron Nesmith在上半場退場前為溜馬攻下12分，他因左腳踝扭傷而退出比賽。中鋒Isaiah Jackson在第四節因右腿疑似受傷被攙扶離場，他當時已取得6分和8個籃板。
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本場比賽鵜鶘利用對手14次失誤轉化為21分，全場搶下15個進攻籃板，也獲得14分的二次進攻得分，成為取勝的關鍵。
溜馬Ben Sheppard單場命中6個三分球拿下20分。溜馬上半場一度領先達13分，但之後有兩名球員因傷退場，也影響到球隊的戰力。
Aaron Nesmith在上半場退場前為溜馬攻下12分，他因左腳踝扭傷而退出比賽。中鋒Isaiah Jackson在第四節因右腿疑似受傷被攙扶離場，他當時已取得6分和8個籃板。