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▲朱麗蒨參加選美比賽的舊照，當年約19歲。（圖／山東新聞哥微博）

▲朱麗蒨擁有大眼、挺鼻，模樣可人。（圖／霖霖濛濛微博）

▲朱麗蒨當年是模特兒，拍照架式十足。（圖／霖霖濛濛微博）

▲劉德華曾經和台灣性感女星喻可欣（左）有一段情。（圖／審美觀美微博）

劉德華（華仔）昨（1）日在台北小巨蛋開唱，吸引1萬名樂迷、藝人進場朝聖，後續還有2天3場，華仔此行帶著老婆朱麗蒨來台，她被目擊現身老公下榻的飯店門口，與工作人員把東西搬上車。劉德華入行43年幾乎零緋聞，除了承認和喻可欣交往3年，另一摯愛就是朱麗蒨，她早年當模特兒的照片曾經被搜出，網友一看說：「終於知道為什麼劉德華心甘情願寵她30幾年！」朱麗蒨少女時期參加選美比賽，拍過不少沙龍照，曝光的舊相片，朱麗蒨將長髮挽起，頂著現在所稱的空氣瀏海，穿一件白色小禮服，配戴大耳環、珍珠項鍊，手捧獎盃看向鏡頭，濃妝豔抹的她，臉部輪廓深邃迷人，氣質婉約，另一張成品，朱麗蒨綁沖天炮頭，著正黃色削肩背心，露出纖細手臂，散發復古美女風情。網友評論年輕時的朱麗蒨，「真漂亮啊」、「真的佩服劉德華老婆朱麗蒨，默默做天王背後的女人那麼多年，這種隱忍是一般人不能做到的」、「痴情好男人！」個性低調的朱麗蒨為馬來西亞華人，1985年拿下當地「新潮小姐」比賽季軍，隔年經人介紹在吉隆坡認識劉德華，小倆口迅速墜入愛河，由於華仔刻意隱瞞戀情，即便被拍到約會也不承認，讓外界都以為他單身，直到2009年朱麗倩父親過世，華仔的名字出現在訃聞，兩人祕婚的消息才見光，如今夫妻結褵約16年，育有一名女兒Hanna，家庭生活幸福美滿。