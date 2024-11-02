我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，可獲得霜淇淋11元優惠券。（圖／全家提供）

▲全家本週康康五優惠，推出5樣夯品買1送1，不管是吃的、喝的通通有。（圖／全家提供）

▲全家雙十一購物節提早開跑，牛奶雪糕、冰塊買一送一。（圖／全家提供）

▲全家11月1日起至3日限定，哈根達斯「抹茶杏仁粒雪糕」同口味加11元即可多一件。（圖／全家提供）

▲7-11本週超值五六日，好時巧克力買一送一。（圖／7-11提供）

▲義美食品蛋捲霜淇淋聖代買一送一。（圖／取自義美食品）

▲7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香。（圖／7-11提供）

本週冰品優惠出爐了！把握入冬降溫前先吃一波，全家今（26）日起取貨報會員，就可11元購買現擠霜淇淋，還有康康五梅子綠茶奶蓋雪糕買一送一；7-11香蕉牛奶霜淇淋第二件5折，還有哈根達斯淇淋巧酥雪糕11元多吃一支，各通路冰品優惠一次收。全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。除了取件優惠外，全家本週康康五集起至11月3日限定，不限支付方式，有自有品牌氣泡水、WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕買1送1；還有歡慶雙十一，11月26日前牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1。◾自有品牌氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾WA!COOKIES古道梅子綠茶奶蓋雪糕，5折（原價49元、特價25元）◾麥提莎 麥芽脆心黑巧克力，5折（原價49元、特價25元）◾味味A 排骨雞風味乾麵，5折（原價30元、特價15元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）全家11月1日起至3日限定，哈根達斯「抹茶杏仁粒雪糕」同口味加11元即可多一件，香濃巧克力脆皮，外層裹香脆杏仁搭配，來自愛知縣西尾百年傳承手摘綠茶製成的綠茶粉，原價每支129元、特價70元，約5.4折吃。7-11同樣於11月1日起至3日限定，哈根達斯「淇淋巧酥雪糕」同口味加11元即可多一件，還有百吉布丁大雪糕／脆皮大雪糕買2送2，相當於5折開吃。義美即起至11月4日前，「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一，原價65元、特價33元，濃郁牛奶霜淇淋，撒上芝麻蛋捲脆片、配上原味小蛋捲，吃得到醇厚奶香、蛋香和脆脆蛋捲碎片，奶香濃郁雙重口感，讓人回味無窮。7-11與SUPER JUNIOR-D&E展開全新合作，將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香，讓人回味無窮，