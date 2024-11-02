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▲劉德華老婆朱麗蒨少女模樣曾經曝光，女粉絲、「劉太太」一看表示「終於知道為什麼華仔心甘情願寵她」。（圖／NOWnews資料照）

▲劉德華提及延唱爭議，拿康芮颱風攪局一事自嘲。（圖／超級圓頂提供）

香港天王劉德華睽違11年再度來台，昨（1）日晚間在台北小巨蛋舉辦《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會》，隨著演唱會登場也引起的許多話題，網路討論熱度不斷攀升。愛妻朱麗蒨今（2）日被目擊現身飯店門口，低調陪伴劉德華出席演出，為天王加油打氣；粉絲也熱議天王的家庭生活，有網友翻出劉德華曾在節目中罕見透露女兒劉向蕙（Hanna）誕生時的故事，劉德華更自爆因月嫂疏失而動怒的一段往事。劉德華與朱麗蒨婚後生活甜蜜，育有一女劉向蕙，一家人低調而幸福。劉德華過去在節目上少見地談到家庭生活，透露為了妻子待產，特地將所有工作推掉8個月，陪伴在側，展現深厚的家庭觀念。劉德華對家庭的保護讓粉絲更加敬佩，難得一見的家庭點滴被揭露出來，粉絲們紛紛稱讚他是「真正的好丈夫、好爸爸。」女兒出生後，夫妻倆請來月嫂幫忙，沒料到月嫂竟因不會煮素食而「雙手一攤」。劉德華無奈之下只好親自上陣，親力親為地照顧新生女兒。劉德華回憶起當時不禁動怒，在節目上直言「對不起我不認為她是陪月」。他透露，在前3個月幾乎都是自己一手照顧妻女，直到父親提醒他應回歸工作，才逐漸淡出家庭照料。此事更展現劉德華對家人的細膩呵護，為粉絲們帶來一段溫馨又意外的過往。