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▲劉德華今（2）日中午補辦上個月31日因為颱風延期的演唱會。（圖／超級圓頂提供）

▲劉德華魅力不分國界，演唱會上還有美國歌迷來朝聖。（圖／記者李政龍攝）

劉德華的《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》，原訂在10月31日晚間舉辦的首場演唱會，因為颱風襲台當日臨時宣布停辦，不久又延期至今（2）日中午舉行，讓歌迷心情有如洗三溫暖。而華仔的魅力無國界，在演唱會開場前，一位美國歌迷JULIE接受記者採訪，表示自己喜歡他30年，因為《忘情水》一曲入坑，當場還哼唱了兩句，為了看這次演唱會，她還特地改了機票、行程，可以說是超瘋狂！JULIE是住在台灣的美國人，已經喜歡劉德華30年，因為朋友們都很喜歡劉德華、會聽他的歌，因此自己也跟著入坑，入坑歌曲是《忘情水》，雖然對歌詞不熟悉但還是哼唱了兩句，而在演唱會上最想聽的歌曲則是《17歲》，10年前也曾到香港看他的演唱會。此外，JULIE表示31日在聽到演唱會延期時，真的很難過，因為等了很久才等到他來台灣，很開心他願意今天補辦今天12點的場次，當場向偶像告白：「很愛他！台灣人愛他！美國人也愛他！」同時，JULIE也很心疼劉德華今天要唱很久，希望他小心喉嚨。JULIE還透露自己本來今天下午就要飛往澎湖，準備參加馬拉松路跑，但因為真的很想看劉德華，所以昨天臨時改了機票，改到今天晚上，所以一看完演唱會就要立刻去機場，為了追星相當熱血。