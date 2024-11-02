NBA美國職籃洛杉磯湖人今（2）日前進加拿大踢館多倫多暴龍，而紫金大軍此戰在「詹皇」LeBron James和主戰中鋒Anthony Davis聯手轟下65分的帶領下，終場就以131：125擊敗暴龍，終止近期2連敗。而近期則有交易傳言指出，湖人有意將後衛D'Angelo Russell當成交易籌碼，希望能夠與爵士隊達成交易，換來年僅23歲的潛力中鋒Walker Kessler，不過稍早美媒則表示：「爵士隊對這樣的交易並不感興趣。」
湖人有意發動交易？ 傳想送走DLo換潛力中鋒
近期NBA有交易傳言指出，洛杉磯湖人有意將D'Angelo Russell給送走，並搭配多張首輪選秀權，向猶他爵士交易潛力中鋒Walker Kessler。至於爵士隊是否對湖人這樣的包裹有興趣呢？答案很可能是否定的，稍早美媒《The Athletic》記者Sam Amick表示，「爵士隊對於這樣的交易包裹，並不感興趣。」
爵士對交易包裹不感興趣 要得到Kessler得出更多
Sam Amick也指出，雖然爵士隊在休賽期大部分的注意力，都集中在與主戰前鋒Lauri Markkanen完成續約的身上，但Walker Kessler的名字，確實出現在潛在的交易候選人當中的名單之內，只不過其他球隊想要得到Kessler，爵士總裁Danny Ainge勢必希望能夠拿到比D'Angelo Russell更好的包裹。
而事實上湖人隊在去年賽季球季中，就嘗試想要把D'Angelo Russell給送走，並向亞特蘭大老鷹交易來Dejounte Murray，雙方也進行了相當熱烈的對話。但老鷹隊似乎對於DLO不太感興趣，當時並希望能找到第3支球隊參與交易並接收他。
最終在雙方去年交易大限截止前，未能成功完成交易，而如今DLo新賽季仍留在紫金大軍陣中，至於Dejounte Murray休賽季則是被交易至鵜鶘，目前個人遭逢左手骨折傷勢，將缺席4-6週時間。
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近期NBA有交易傳言指出，洛杉磯湖人有意將D'Angelo Russell給送走，並搭配多張首輪選秀權，向猶他爵士交易潛力中鋒Walker Kessler。至於爵士隊是否對湖人這樣的包裹有興趣呢？答案很可能是否定的，稍早美媒《The Athletic》記者Sam Amick表示，「爵士隊對於這樣的交易包裹，並不感興趣。」
爵士對交易包裹不感興趣 要得到Kessler得出更多
Sam Amick也指出，雖然爵士隊在休賽期大部分的注意力，都集中在與主戰前鋒Lauri Markkanen完成續約的身上，但Walker Kessler的名字，確實出現在潛在的交易候選人當中的名單之內，只不過其他球隊想要得到Kessler，爵士總裁Danny Ainge勢必希望能夠拿到比D'Angelo Russell更好的包裹。
而事實上湖人隊在去年賽季球季中，就嘗試想要把D'Angelo Russell給送走，並向亞特蘭大老鷹交易來Dejounte Murray，雙方也進行了相當熱烈的對話。但老鷹隊似乎對於DLO不太感興趣，當時並希望能找到第3支球隊參與交易並接收他。
最終在雙方去年交易大限截止前，未能成功完成交易，而如今DLo新賽季仍留在紫金大軍陣中，至於Dejounte Murray休賽季則是被交易至鵜鶘，目前個人遭逢左手骨折傷勢，將缺席4-6週時間。