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▲劉德華演唱會除了有台灣粉絲以外，也有不少國外粉絲到場支持。（圖／記者李政龍攝）

▲劉德華在今（2）日中午舉辦10月31日停辦又延期的演唱會。（圖／記者李政龍攝）

劉德華在今（2）日中午舉辦《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》第2場演唱會，魅力不分國界的華仔，演唱會不乏有許多國外粉絲也來朝聖，其中一名來自韓國的安姓粉絲，接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示36年前因為劉德華主演的《旺角卡門》在韓國上映，看了以後就此入坑，不過她只愛劉德華，對張學友等其他演員則無感。雖然不會說中文，但她還是用中文向偶像示愛：「劉德華我愛你！」安小姐透露，這次巡迴演唱會除了跟著劉德華來台灣以外，她也去了上海場，之後也會飛到香港看，而在追星史上印象最深刻的，是過去劉德華訪問韓國時，她去仁川機場接機，兩人只有相距不到1公尺，近距離接觸讓她至今難忘。至於身為韓國人是怎麼得知劉德華並入坑的？她表示港片《旺角卡門》36年前在韓國上映，當時看了以後就開始喜歡劉德華至今，記者追問那有沒有喜歡另一位主演張學友？安小姐搖頭表示自己只愛劉德華，也沒有愛其他任何男演員，相當專情。而今日中午舉辦的演唱會，是上個月31日晚上因為颱風襲台而停辦又延期的場次，安小姐說自己看到有颱風，擔心來不了台灣，還更改了機票，結果一下飛機就看到停辦消息，但也認為這是天氣因素無法預期，但之後又宣布延期，如今可以看到偶像讓她直呼很開心，最後她也用中文告白：「劉德華我愛你！」